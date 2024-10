Il chitarrista Sal Russo in scena a Lamezia Terme

Grande Evento a Lamezia Terme di Musica Gypsy/Jazz con uno dei più grandi chitarristi italiani.

Trio manouche guidato dal chitarrista pugliese Sal Russo suonerà giovedì 10 agosto p.v. presso i Giardini del 900 a Lamezia Terme alle ore 21,30.

Appuntamento in co-produzione con Lamezia Jazz Festival. Il Trio propone un repertorio fatto dai capolavori della cultura gitana in commistione con il jazz ed una serie di brani originali.

Salvatore Russo Chitarrista di fama internazionale vanta collaborazioni importantissime, una su tutte quella con uno dei massimi esponenti della chitarra manouche Stochelo Rosenberg. Inoltre ha suonato con molti dei più importanti cantautori della scena nazionale italiana, come Adriano Celentano, Antonello Venditti. Nell’ organico orchestrale ha suonato per Maestri del calibro di Pino Caruso e Celso Valli, accompagnando artisti come Eros Ramazzotti, Ligabue, Patty Smith, Gianna Nannini, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi e in trasmissioni televisive per la famosa cantante spagnola Ana Belen e tanti altri artisti di fama internazionale. Come didatta, ha insegnato per l’ UM (Università della Musica) di Roma, successivamente per il SAINT LOUIS MUSIC attualmente insegna Chitarra Jazz e Pop a contratto presso il Conservatorio di musica “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (cz).

Salvatore Russo è stato recensito più volte dalle più importanti testate giornalistiche nazionali come: Repubblica, Axe Magazine, Chitarre, Rolling Sones, Blow Up, Strumenti Musicali, Jazzit, Musica Jazz nonchè da moltissimi siti web e radio nazionali ed internazionali che si occupano di musica jazz in tutto il mondo.

Il chitarrista pugliese suonerà in trio con Paolo Viscari chitarra ritmica e Pino Delfino al Contrabbasso.

Appuntamento da non perdere ad ingresso gratuito.