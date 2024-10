Chiusura degli uffici Re.co.sol. di Gioiosa e Cinquefrondi per lutto

Maio Congiusta è sempre stato un grande amico di Re.co.sol., sempre vicino alle cause degli ultimi.

Il Riaceinfestival aveva istituito il premio Gianluca Congiusta, per sostenere la sua battaglia per la verità e la giustizia per l’omicidio di suo figlio.

Mario se n’è andato senza verità né giustizia.

Non esiste un colpevole dell’omicidio di Gianluca.

Domani mattina, nel giorno delle esequie, in segno di lutto per la scomparsa di Mario Congiusta, gli uffici Re.co.sol. di Gioiosa e Cinquefrondi rimarranno chiusi.

Per ricordarlo e per continuare a chiedere verità e giustizia.