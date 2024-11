Christian De Sica arriva a Reggio Calabria con il tour teatrale ”Cinecittà”.

di Federica Geria – Un importante evento per Reggio Calabria, quello del 14 Marzo 2015 ore 21:00 al Palacalafiore, in cui Christian De Sica farà tappa con il suo spettacolo “Cinecittà”.

Un meraviglioso tour che avanza in tutta Italia, in cui Christian non è solo attore, ma anche autore, sceneggiatore e regista. Una rappresentazione che racconta la storia di Cinecittà, profondamente legata alla cultura italiana, attraverso una performance elegante e travolgente, che spazia da scenari del passato, come Mussolini e il neorealismo, ad altri moderni, come il cinepanettone e la De Filippi.

Il forte legame che si instaura tra De Sica e Cinecittà, durante la sua vita, lo porta a inscenare lo spettacolo e ad intraprendere questo nuovo tour teatrale. L’attore infatti cresce proprio a Cinecittà, dove fin da ragazzo accompagnava il padre ed iniziava a interpretare i suoi primi piccoli ruoli.

“Un mondo magico che ho conosciuto bene e che vogliono far scomparire. Non conosciamo i teatri di posa di Londra o Parigi, ma tutti sanno cos’è Cinecittà. Ci ha reso famosi nel mondo come Armani e la pizza. La racconto dalle comparse ai grandi set, ho scritto aneddoti, ricordi. È anche un omaggio a mio padre e mia madre Maria Mercader”. (La Repubblica)

Christian De Sica è oggi un personaggio dello spettacolo italiano fortemente influente, talentuoso e versatile, che non si limita ad essere solo un attore, ma si afferma anche come showman, cantante e regista, diventando così una figura iconica nel panorama cinematografico.

Attendiamo con impazienza di assistere allo spettacolo “Cinecittà” a Reggio Calabria, ricco di monologhi, divertenti sketch, canzoni e racconti, per uno show indimenticabile che abbraccia il mondo del teatro e insieme quello del cinema.