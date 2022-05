Reggio, 'Che mi mangio' è già un successo: tutti pazzi per la Churrasco Bowl - FOTO

Il nuovo locale made by Linguaccia ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un punto di riferimento della ristorazione a Reggio Calabria

Ha aperto le sue porte agli avventori solamente da qualche giorno, ma i reggini ne vanno già tutti matti. Il nuovo format della storica pizzeria "La linguaccia" ha, decisamente, tutte le carte in regola per trasformarsi in un punto di riferimento della ristorazione a Reggio Calabria. Sarà per l'offerta gastronomica, per la differenziazione dei servizi, per la qualità dei prodotti o ancora per il rapporto con la clientela, "Che mi mangio" è già un successo.

"Che mi mangio" è già un successo

"Che mi mangio? Da noi la risposta è semplice: quello che vuoi. Parmigiana, Poké oppure la novità del Churrasco? Scegli tu, c’è veramente di tutto".

E il grande protagonista del nuovo locale del centro città è proprio lui: il churrasco, un piatto tipico del Brasile che include vari tipi di carne, che vengono tagliati a pezzettoni o lasciati interi, marinati e poi cotti alla griglia. A conquistare i consumatori è stata la versione "bowl" di questo particolare cibo che, ben presto, diventerà, di certo, il must di "Che mi mangio".

Dalla Poketeria alla Churrascheria, passando per i grandi classici di Gastronomia, Rosticceria, ma sempre con una particolare attenzione volta a chi non perde mai d'occhio la forma fisica, a cui il nuovo locale dedica l'Insalateria. Il nuovo locale di via Aschenez ha fatto delle esigenze dell'avventore il proprio cavallo di battaglia, permettendo ai reggini di godere di un'ampia gamma di proposte culinarie attentamente selezionate, ma allo stesso tempo diversificate.









Maggiori informazioni

"Che mi mangio" è aperto sia a pranzo che a cena, in entrambi i momenti della giornata sarà possibile consumare sul posto, prendere ciò che più incontra il vostro gusto da asporto, oppure ordinare comodamente a domicilio dal divano di casa vostra.

Segui le pagine Facebook ed Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità.

Il locale si trova in via Aschenez 1/A, Reggio Calabria.