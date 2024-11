Ciclismo: Ritorna ’35° TROFEO CICLI JIRITI’ denominata anche ‘la Milano-San Remo del Sud’.

Si correrà domenica 4 Maggio 2014 il “35° TROFEO CICLI JIRITI”, la classicissima denominata anche “la Milano-San Remo del Sud“, che ogni anno vede schierarsi sui nastri di partenza un cospicuo numero di atleti che sfileranno ecologicamente lungo la costa jonica calabrese sino a Bova Marina dove sarà poi data la partenza agonistica.Si ritornerà dunque verso Reggio Calabria e l’arrivo sarà posto in prossimità di Gallina, dove si presenterà un ultimo tratto in salita di circa 3 chilometri.Le preiscrizioni obbligatorie, dovranno pervenire entro le ore 20:00 di sabato 3 marzo agli indirizzi mail info@ciclijiriti.it o quattronediego@virgilio.it o via fax al numero 0965 – 594285.Clicca qui per la locandina del 35° TROFEO CICLI JIRITI