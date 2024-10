Ciminiera ISA, atto d’amore dei villesi. Parte il crowdfunding

Un gruppo di cittadini ha scelto di prendersi cura di un bene che appartiene a tutta la città. Si tratta di un manufatto straordinario, una delle memorie del passato di Reggio Calabria.

Il simbolo ‘adottato’ dal gruppo di villesi è la ciminiera dell’ex ISA che ha bisogno di un restauro conservativo.

Parte così il progetto di raccolta fondi per il restauro della ciminiera della fabbrica ISA di Villa San Giovanni (RC).

E’ possibile contribuire e donare anche un piccolo importo (donazione minima € 5) su www.cenidia.it.

“Dopo aver perso le filande, il lido Cenide, i cinema e tanto altro, prenderci cura dei capannoni dell’ISA e della sua ciminiera rappresenta un atto di resistenza contro la cultura dell’oblio. La ciminiera, manufatto straordinario ed elemento simbolico, ha bisogno di un restauro conservativo e per questo ci siamo rivolti allo studio di architettura Cogliandro & Genovese che è già intervenuto per la ciminiera della filanda Cogliandro di Cannitello. Un intervento, inserito in un progetto più grande: quello cioè di riqualificare i capannoni dell’ISA e renderli fruibili a tutta la comunità. È il momento di scegliere tra l’indifferenza e la partecipazione attraverso una donazione piccola o grande che sia: l’obiettivo è raccogliere 19.000 euro e insieme possiamo farcela! Facciamo appello innanzitutto ai villesi: residenti, sparsi per l’Italia e a tutti coloro che vivono all’estero. Chiediamo sostegno anche a chi, non villese volesse partecipare ad un’azione dal basso di conservazione di un bene storico. Dobbiamo amare e prenderci cura delle cose finché ci sono, non quando si perdono”.