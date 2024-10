Cimitero dei migranti, Brunetti: ‘Da Reggio grande senso di civiltà’ – FOTO

Questa mattina, presso l’area cimiteriale di Armo, frazione di Reggio Calabria, si è tenuta la consegna alla città delle tombe per i migranti e i poveri realizzate grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Una cerimonia alla memoria, ricca di forti emozioni, alla presenza di diverse istituzioni: dal sindaco f.f. Brunetti, al vescovo Morrone, al Prefetto Mariani.

Ad esprimere, gioia e tristezza al tempo stesso, è stato proprio il primo cittadino che, nel corso dell’evento non ha nascosto la sua commozione:

“Mi avete visto emozionato – ha detto Brunetti alla stampa locale – perché lo ero. Questa è una giornata particolare per Reggio Calabria, divisa tra due sentimenti. Da una parte quello di ridare dignità alle salme che, nel 2016 e dopo, sono state seppellite nel cimitero di Armo. Dall’altra, il sentimento di tristezza per chi, purtroppo, non è riuscito a raggiungere le nostre coste e purtroppo è ancora disperso in mare”.