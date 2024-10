Tornano i ‘CinemaDays’ a Reggio Calabria: biglietti ridotti a 3 euro

Al Cinema quasi gratis per 4 giorni con l'iniziativa nazionale dei CinemaDays. Date e sale aderenti a Reggio Calabria e in provincia

Torna l’iniziativa dei CinemaDays. Il progetto fondato dalle associazioni dell’industria cinematografica ANEC, ANEM, ANICA e con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT, nasce dall’obiettivo di incentivare le presenze nelle sale cinematografiche, facendo apprezzare così la bellezza e il fascino del grande schermo.

I primi CinemaDays del 2019 si terranno dal 1° al 4 aprile.

Proprio per questo durante i 4 giorni dell’iniziativa il costo dei biglietti sarà di soli 3 euro, e 5 euro per i film proiettati in 3D. CinemaDays è ormai considerata la nuova festa del cinema che coinvolge un gran numero delle sale italiane, un’occasione irripetibile per divertirsi e godere dello spettacolo sul grande schermo offerto dalle migliori pellicole in circolazione.

Anche Reggio Calabria aderisce alla splendida iniziativa e CityNow vi fornisce l’elenco delle sale aderenti ai CinemaDays:

AURORA Via Santa Caterina d’Alessandria, 151, 89122 Reggio Calabria

LA NUOVA PERGOLA Vico Sorgona, 89126 Reggio Calabria, RC

MULTISALA LUMIERE Viale La Bocceta, Reggio Di Calabria, RC

ODEON Via Vittorio Veneto, 77, 89123 Reggio Calabria, RC

CINETEATRO R. GENTILE Via Gentile, Cittanova, RC

NUOVO SIDERNO Corso della Repubblica, 89048 Siderno, RC

VITTORIA Via Cristoforo Colombo, 2, Locri, RC

POLITEAMA Via Piria, 16, – Gioia Tauro, RC

CINEMA GARIBALDI Via Immacolata, 12, Polistena,RC