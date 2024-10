Cinema, evento speciale a Reggio Calabria

Oggi al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, sarà programmato “Novecento” di Bernardo Bertolucci il secondo appuntamento dei due previsti in due atti, del 22 e 29 Maggio ore 20.30.

Il film, è diviso in due parti per una durata complessiva di 318 minuti, ripercorre la storia d’Italia dal 1900 alla Liberazione attraverso le vicende dei giovani protagonisti interpretati da un cast stellare, da Robert De Niro a Gérard Depardieu, Stefania Sandrelli, Laura Betti, Donald Sutherland e Burt Lancaster: è la storia di tre generazioni e della loro lotta di classe in Emilia, sullo sfondo della difficile scena politica italiana.