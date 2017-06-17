Cinema, moda, Charity per la II° edizione dell’ evento Perle di moda

Il 22 giugno alle ore 19,30 presso il prestigioso Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma si svolgerà la II° edizione dell’ Evento “Perle di Moda” ideato da Daniele Pacchiarotti ( Ritrattista delle Dive) e dalla showgirl e fashion stylist Maria Monsè che quest’ anno è stata molte volte ospite del programma Pomeriggio 5 in onda su Canale 5, condotto da Barbara D’ Urso con record di ascolti.

L’evento è stato organizzato dal prestigioso Rotary Club Trinità dei Monti e dal suo infaticabile Presidente Prof. Matteo Ciampaglia che sensibile ad arte, moda e Charity ha promosso la straordinaria serata in cui sarà presentato il Comitato Calabria Cinetourism e siglato l’ accordo fra lo stesso e Maria Monsè.

Il Comitato Calabria Cinetourism e il cinema in Calabria

Il Comitato, istituito dall’ Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e dall’associazione Quality life management ha in animo di incentivare le produzioni cinematografiche nella regione, fornendo supporto logistico, location e prodotti tipici locali. A siglare l’accordo da parte dell’Università è il Presidente del Comitato la Prof. Michela Mantovani che ha ideato con il comico Pasquale Caprì la mini serie web “Sandrino all’ Università”, scapestrato studente reggino doc appassionato più di belle donne che di cultura.

Il Video diffuso in rete a pochi giorni ha raggiunto le 40.000 visualizzazioni. In questa scelta vincente sarà protagonista assieme al comico ed alla prof. anche Maria Monsè nel suo ruolo di attrice in cerca di una location per girare film in Calabria. Saranno presentati i progetti del Comitato ossia aòcuni cortometraggi degli studenti ed il libro della prof. Economia e management dell’ industria creativa turistica esperienziale con casi pratici (Laruffa editore) primo libro multimediale interattivo in cui gli studenti caricano video e foto. Supporto didattico che ha ricevuto il Premio Unesco. Sarà premiato Davide De Stefano titolare della gelateria Cesare di Reggio Calabria per il gelato più buono d’Italia. Seguiranno le collezioni di vari brand tra cui anche Perla Monsè.

Lotteria benefica e premi in palio

L’evento si concluderà con una straordinaria lotteria a favore di “Amici di Bobi”, Onlus per la cura e la salvaguardia degli animali abbandonati. Eccezionale Riffa in quanto:

il 1° premio è un Diamante De Beers Carat 0,21ct; Colours E, Clarity VSI certificato;

2° Premo : catenina con pendente a rosellina in oro bianco incisa a mano e diamante incastonato.

3° Premio : Montblanc penna a sfera Meisterstuck Diamond platinum:

4° Premio : Buono da € 250 per acquisto presso Gioielleria Simonelli Roma

Sono previsti 250 invitati selezionati oltre che stampa e media. L’evento sarà seguito dalla testata giornalistica Eva tremila oltre che da varie testate on line.

Main sponsor della serata per Roma la IGB insurance Gold Brokers, mentre per Reggio Calabria il Museum center Luxury B&B.

http://www.comitatocalabriacinetourism.com