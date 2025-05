Cinquefrondi, avviati dalla MetroCity i lavori sul ponte Sciarapotamo

“Un altro cantiere, un altro passo avanti per Cinquefrondi. E’ partito l’intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del ponte sul fiume ‘Sciarapotamo’, uno degli ingressi principali del nostro paese. Un’opera fondamentale che unisce sicurezza, viabilità e bellezza. Non solo sistemiamo il ponte, ma miglioriamo tutta la strada, rendendola più decorosa, più sicura, più bella. Dietro ogni cantiere non ci sono solo ruspe ed operai, c’è visione, impegno, passione per una città che continua a cambiare, giorno dopo giorno”.

Così il consigliere metropolitano e sindaco di Cinquefrondi Michele Conia commentando l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza e recupero conservativo del ponte ‘Sciarapotamo’, eseguito dal settore Viabilità della Città metropolitana.

Presente alla consegna dei lavori anche il vicesindaco metropolitano con delega alla Viabilità, Carmelo Versace

“L’attenzione che abbiamo posto per la viabilità interna del nostro territorio è frutto di una costante programmazione e sinergia con i sindaci dei Comuni, voluta dal sindaco Giuseppe Falcomatà e attivamente condivisa. L’intenzione è quella del miglioramento delle infrastrutture stradali, ritenute fondamentali per la mobilità, per lo sviluppo economico e per la sicurezza in generale”

“L’obiettivo della nostra amministrazione – ha aggiunto – è garantire una viabilità più sicura e moderna, al passo con le esigenze delle comunità locali e dei pendolari. Pur con limitate risorse e continui tagli nei trasferimenti alle Città metropolitane, il nostro impegno politico e del settore Viabilità, al quale rinnovo la mia fiducia, non manca, proprio per questo – ha concluso il vicesindaco – ribadiamo la necessità di un implemento dei fondi, da parte della Regione e del governo”.