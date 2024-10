Cira Lombardo la Regina del wedding planner a Reggio Calabria – FOTO

di Eva Curatola – Chi non desidera avere un matrimonio perfetto? E chi a un passo dal fatidico “Si” si rende conto di aver bisogno di qualcuno che pensi a tutto, perché si sa l’ansia gioca spesso brutti scherzi. Quindi perchè non affidarsi alla figura del wedding planner?

Un pianificatore, esperto del settore che si occupa del vostro giorno più importante dall’inizio alla fine, lasciando i protagonisti di questo importante giorno, liberi di godersi il momento.

E proprio sulla figura del wedding planner si è incentrato il seminario tenutosi venerdì 23 febbraio 2018, presso la bellissima location del Luxury Ridge. Una meravigliosa Villa situata nella periferia reggina che non ha assolutamente nulla da invidiare ai locali del centro.

Protagonista indiscussa del convegno la wedding planner ed event creator Cira Lombardo. Un personaggio di spicco e di grande fama del settore wedding, che in Italia, come in Calabria, sta crescendo sempre più.

“La Calabria si sta aprendo allo sviluppo” ha affermato la Lombardo proprio nell’incontro di ieri.

Perché se da una parte questa figura professionale non è ancora molto diffusa nella nostra regione, dall’altra vi sono davvero molte ragazze che vorrebbero intraprendere questo percorso ma non sanno bene come fare. L’incontro, organizzato e fortemente voluto da Isabella Quattrone, ex allieva della Lombardo e referente dell’evento, è stato l’unico in Calabria ed ha raggiunto l’obiettivo di avvicinare i calabresi a questo lavoro.

Il seminario, giunto alla sua terza edizione ha, infatti, visto la partecipazione di donne e ragazze provenienti non solo dalla Città dello Stretto, ma anche da Cosenza, Catanzaro e dalla periferia della nostra Provincia.

Tre ore di full immersion in un mondo per molti fatto solo di decorazioni e fiori, ma che nasconde in sé le difficoltà e i sacrifici di un qualsiasi altro lavoro. I più scettici si chiedono ancora quale sia l’utilità di un wedding planner quando si può benissimo far da sé, i più attenti hanno capito invece che affidarsi ad un professionista è la chiave per la buona riuscita dell’evento.

Cira Lombardo nel corso dell’evento reggino ha istruito le presenti su cosa vuol dire in realtà accostarsi a questo lavoro, quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un organizzatore di eventi, matrimoni nello specifico, e come fare per gestire un evento e strutturarlo sin dal principio.

Un mestiere che in Calabria non ha ancora preso piede, ma che cresce giorno dopo giorno grazie all’impegno di chi, con tenacia e passione, porta avanti il suo sogno. Lo stesso sogno di Isabella Quattrone che nel pomeriggio di ieri ha donato la sua testimonianza alle presenti.

“Come organizzare un matrimonio perfetto?”

Questa è la domanda che tutti si pongono ma a cui solo pochi eletti hanno la capacità di rispondere. Estro, eleganza, emozione, essenzialità sono le parole d’ordine dell’affermata event creator che ha fatto tappa nella nostra città svelando alcuni dei suoi segreti: “Do vita ai sogni e alle emozioni”.

#pubbliredazionale

Ph Claudio Marra