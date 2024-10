Circolo Calarco, Dario Moccia e Tuono Pettinato presentano “Big in Japan”

“Big in Japan” è un resoconto di viaggio, compiuto dagli autori, alla scoperta del paese nipponico e di una realtà in cui convive una società medievale ed industrializzata

Prosegue il ciclo di incontri dedicato alla nona arte e incontra Dario Moccia e Tuono Pettinato, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di “Big in Japan” pubblicato da Rizzoli Lizard editore.

QUANDO

L’incontro è previsto per giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 18:30 presso la sede di Via Amerigo Vespucci n10/g il Circolo culturale G. Calarco – Coop. V. Veneto.

Sin dalla fine degli anni ‘70 il Giappone è entrato a far parte del mondo giovanile italiano attraverso le prime serie d’animazione come: Heidi o UFO Robot Goldrake, che sono arrivate in quel periodo in Italia ed hanno attirato, con il loro immaginario, tantissimi giovani.

Proprio da quel momento storico, il paese del sol levante ha guadagnato una popolarità sempre maggiore, soprattutto grazie ai suoi prodotti pop come: manga e anime.

BIG IN JAPAN

“Big in Japan” è un resoconto di viaggio, compiuto dagli autori, alla scoperta del paese nipponico e di una realtà in cui convive il Giappone medievale, con le sue strutture architettoniche antiche e costumi, e una società industrializzata con edifici iper-moderni.

Il racconto degli autori accompagna i lettori in un viaggio attraverso un Paese di grande interesse, riuscendo contemporaneamente a non sfociare nella xenofilia e mostrando anche le contraddizioni e contrasti che contraddistinguono la cultura nipponica.

DARIO MOCCIA

Dario Moccia (1990) è il creatore del canale YouTube DarioMocciaChannel, dedicato principalmente a fumetto e animazione. Nel 2016, con Tuono Pettinato, ha pubblicato We are the champions.

TUONO PETTINATO

Tuono Pettinato (1976) è una delle figure più amate del nuovo fumetto italiano. Per Rizzoli Lizard ha pubblicato Garibaldi, Nevermind, Enigma e Non è mica la fine del mondo (gli ultimi due, su testi di Francesca Riccioni).

I due autori che converseranno Simone De Maio.