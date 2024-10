Il Circolo G. Calarco presenta “La tua voce è un mare che si calma”

Il Circolo culturale “G. Calarco”- Coop. V. Veneto organizza il reading “ La tua voce è un mare che si calma”, a cura di Daniela Pericone e Caterina Scopelliti.

Il reading, che prende il titolo da un verso di Gesualdo Bufalino, prevede la partecipazione di poeti provenienti dalle due sponde dello Stretto e si pone come un’occasione di confronto e condivisione all’insegna della passione per la poesia.

QUANDO

L’appuntamento è fissato per sabato 27 aprile 2019 alle ore 18,00 a Reggio Calabria, in via A. Vespucci 10/g.

L’evento è il seguito di altri momenti d’incontro che negli ultimi anni si sono svolti nelle province di Messina e Catania e offre al pubblico reggino uno spaccato significativo dello stato attuale della poesia calabrese e siciliana non circoscritta a una dimensione locale, bensì inserita nei circuiti della poesia italiana contemporanea.

POETI

I poeti presenti leggeranno le loro opere: Sergio Bertolino, Grazia Calanna, Chiara Carastro, René Corona, Andrea Italiano, Antonio Lanza, Cinzia Messina, Daniela Pericone, Caterina Scopelliti.