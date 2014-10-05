Circolo del Cinema ‘Cesare Zavattini’: Mercoledì 8 ottobre ‘All is Lost’

La rassegna 2014-2015 del CIRCOLO DEL CINEMA “CESARE ZAVATTINI” avrà inizio Mercoledì 8 ottobre 2014 con ALL IS LOST di Jeffrey C. Chandor | USA, 2013 | 106’ al Cineteatro ODEON proiezioni alle ore 18.30 e alle ore 21.00PROGRAMMAMercoledì 8 ottobre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00ALL IS LOST di Jeffrey C. Chandor | USA 2013Lo straordinario Robert Redford in una storia di tenacia e di speranzaMercoledì 15 ottobre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00LOCKE di Steven Knight | Gran Bretagna/USA, 2013Nell’abitacolo di un’automobile la metamorfosi della vita di un uomoMercoledì 22 ottobre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00COME PIETRA PAZIENTE di Atiq Rahimi | Afghanistan, 2012La scoperta di una femminilità negata, in un solitario “duello di corpi”Mercoledì 29 ottobre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00LA RICOSTRUZIONE di Juan Taratuto | Argentina, 2013Dall’egoismo della solitudine alla scoperta del sentimentoMercoledì 5 novembre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00LAS ACACIAS di Pablo Giorgelli | Argentina, 2011Ricostruzione di sentimenti in un on the road argentinoMercoledì 12 novembre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00JIMMY P. di Arnaud Desplechin | USA, 2013Lo svelamento di un’anima nel cuore di una cultura antica e dimenticataMercoledì 19 novembre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00GIOVANE E BELLA di François Ozon | Francia, 2013La scabrosa ricerca del proprio posto nel mondocon leggerezza,Mercoledì 26 novembre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00MOLIÈRE IN BICICLETTA di Philippe Le Guay | Francia, 2013Un raffinato e divertente conflitto tra sentimenti e misantropiaper cercare emozioni nascoste,Mercoledì 3 dicembre 2014 | ore 18.30 e ore 21.00NOSTALGIA DE LA LUZ di Patricio Guzmán | Cile, 2010Stelle e corpi del passato per poter vivere il presenteMercoledì 10 dicembre 2014 | ore 17.30 e ore 21.00LES ENFANTS DU PARADIS di Marcel Carné | Francia,1945La riscoperta di un grande melodramma restaurato dalla Cineteca di Bolognain un’Italia senza schermi.

Mercoledì 14 gennaio 2015 | ore 18.30 e ore 21.00IN GRAZIA DI DIO di Edoardo Winspeare | Italia, 2014Una semplice storia familiare con la forza dei grandi affreschi umaniMercoledì 21 gennaio 2015 | ore 18.30 e ore 21.00LE COSE BELLE di A. Ferrente, G. Piperno | Italia, 2013La fatica e la bellezza di crescere al SudMercoledì 28 gennaio 2015 | ore 18.30 e ore 21.00IL VENDITORE DI MEDICINE di Antonio Morabito | Italia, 2014Un thriller su uno “spacciatore di pillole” e un sistema spietatoMercoledì 4 febbraio 2015 | ore 18.30 e ore 21.00PULCE NON C’È di Giuseppe Bonito | Italia, 2014Lo scontro tra adulti e infanzia, malattia e normalità, istituzioni e affettiMercoledì 11 febbraio 2015 | ore 18.30 e ore 21.00IL TRENO VA A MOSCA di F. Ferrone, M. Manzolini | Italia, 2013Un divertente spaccato dell’Italia della speranza e delle illusioniPROIEZIONI Cineteatro ODEON | ore 18.30 e ore 21.00TESSERA 30,00 euroADESIONI Cineteatro ODEON Via F. Cananzi, 30 – Libreria NUOVA AVE C.so Garibaldi, 206Libreria PE.PO. Via Libertà, 36 c – Libreria CULTURE Via Zaleuco, 8 – Edicola IELO Via ItaliaEdicola COGLIANDRO Piazza Castello – Edicola SERAFINO Via Galileo GalileiTabacchi ORECCHIO Via De Nava, 133 – Bottega ZOÍ TO OLÓ Via Monsolini, 12INFO 338.3554496 | info@circolozavattini.it www.circolozavattini.it