Circolo Velico: ‘Che fine hanno fatto i finanziamenti allo sport della Città Metropolitana?’

Riceviamo e pubblichiamo: L’ultimo bando avviso di finanziamento di iniziative sportive per la Città Metropolitana risale al 2023 e ancora oggi è in fase di elaborazione della graduatoria. Ciò significa che sono passati due anni e oltre da quando il bando è stato pubblicato e ancora non si sa quali società sportive saranno finanziate.

Questa situazione è inaccettabile. Lo sport è un settore importante per la città metropolitana di Reggio Calabria e le società sportive svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dell’attività fisica e nella socializzazione dei giovani. È necessario che la Città Metropolitana faccia tutto il possibile per garantire che le società sportive ricevano i finanziamenti di cui hanno bisogno.

Ci sono diverse cose che la Città Metropolitana può fare per migliorare la situazione. In primo luogo, è necessario che la Città Metropolitana sblocchi subito le somme e le graduatorie per le società sportive che fanno attività sportiva senza alcun aiuto e riconoscimento da queste istituzioni.

In secondo luogo, la Città Metropolitana dovrebbe rifare e pubblicare il bando dimenticato con le somme in questi anni dimenticate o distratte (immaginiamo), e inserire delle regole in linea con quanto si fa alla regione Calabria o in tutta l’Italia per valutare la consistenza e l’essere attiva di una società che si certifica con il Registro delle attività sportive dilettantistiche e non con degli albi anacronistici tenuti dalla Città Metropolitana che non misurano in alcun modo la reale attività della società sportiva.

Infine, la Città Metropolitana dovrebbe investire di più nell’impiantistica sportiva. Gli impianti sportivi esistenti sono in gran parte vecchi e fatiscenti e non sono in grado di soddisfare le esigenze delle società sportive e dei cittadini. È necessario che la Città Metropolitana investa nella costruzione di nuovi impianti sportivi e nella riqualificazione di quelli esistenti ascoltando le esigenze degli sport territoriali maggiormente rappresentativi.

È essenziale che la Città Metropolitana dimostri di riconoscere il valore dello sport e che si adoperi per garantire che le società sportive ricevano il sostegno di cui hanno bisogno per continuare a svolgere la loro preziosa attività.

Ci auguriamo che questo appello non rimanga inascoltato e che si possano vedere presto dei cambiamenti positivi per lo sport a Reggio Calabria .

Circolo Velico Reggio