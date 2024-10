Cirillo: ‘La Reggina ha qualcosa in più delle altre, Toscano valore aggiunto’

Reggina vittoriosa a Monopoli e tra i titolari del match, ex di turno, il centrocampista Sounas del quale parla il suo agente e vecchia conoscenza amaranto Bruno Cirillo a “Buongiorno Reggina“: “Reggina e Monopoli due squadre forti che hanno giocato una grande partita sotto tutti i punti di vista. Per gli amaranto sapevo si poteva trattare di un incontro complicato e così è stato. Aver portato a casa tre punti è veramente una grande cosa e direi fondamentali per questa prima parte di campionato.

Monopoli e Potenza è sbagliato a questo punto ritenerle sorprese, in questo momento devono essere considerate a pieno titolo in corsa per il vertice. Catania e Catanzaro a prescindere da quanto accaduto domenica, rimangono comunque squadre costruite per vincere.

La Reggina ha qualcosa in più delle altre. La rosa è ampia e forte tutti possono giocare titolari in squadre che lottano per il vertice e poi l’allenatore che per me è un valore aggiunto.

Sounas dopo una grande prestazione si è fatto prendere dal nervosismo proprio sul finale. Sa bene di aver fatto una stupidaggine, ma a volte la tensione non si riesce a controllare, può succedere, l’importante è non ripetere gli errori. Ogni volta che ho il piacere di venire a Reggio è sempre una grande emozione, sapete bene quanto sia legato a quella che ritengo la mia seconda città e poi con la gente l’affetto è reciproco.

Una delle immagini più belle di questa Reggina, rivedere il Granillo gremito come un tempo è una bellissima sensazione e spero possa essere così fino alla fine”.

