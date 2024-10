Cirillo: ‘La Reggina merita la promozione. C’è stato un periodo buio…’

L’ex difensore della Reggina Bruno Cirillo, oggi procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com:

Cambia anche il calciomercato

“Cambierà anche il calciomercato, perché ad oggi purtroppo sappiamo tutti la situazione nella quale ci troviamo. Non sappiamo se si ripartirà ora o a settembre, quindi è tutto da decidere. Ci saranno sicuramente dei mutamenti soprattutto dal punto di vista economico.

Serie C in difficoltà, tranne eccezioni

Diversamente dalla serie A, in serie C in tanti non hanno le potenzialità economiche purtroppo. Ci sono alcune società che non hanno un centro sportivo. La Reggina è l’esempio opposto: ha il Sant’Agata e tramite quello si può portare avanti un discorso. Credo che la cosa più giusta sia promuovere le squadre che sono state in testa sin dalla prima giornata. Nel caso in cui si dovesse bloccare tutto loro dovranno essere promosse. Per la quarta promozione si parlava di sorteggio, altri parlavano di un playoff ristretto. Il sorteggio potrebbe essere una soluzione. In ogni caso ci saranno persone scontente e persone contente.

Bellissimo vedere la Reggina e tanto entusiasmo

Dopo il periodo buio che conosciamo tutti rivedere alla Reggina tutto questo entusiasmo è qualcosa di incredibile. Ti porta indietro negli anni e vedi negli occhi della gente di nuovo la felicità e la passione e credo che questa sia la cosa più bella. Nonostante quest’anno non fosse la favorita per il primo posto, ha fatto un gran bel lavoro. La Reggina merita assolutamente la sua promozione: che sia sul campo o che sia tramite altro la cosa certa è che comunque 9 punti di vantaggio sulla seconda a 8 giornate dalla fine sono qualcosa di importante”.