San Giorgio al Corso, il CIS promuove l’incontro dedicato a Rudyard Kipling

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di letteratura mondiale di lingua inglese, promuove il sesto incontro “Lispeth – Dai plain tales from the hills (Racconti semplici delle colline” di Rudyard Kipling.

QUANDO

L’appuntamento presso il salone della chiesa di San Giorgio al Corso è fissato per mercoledì 27 marzo 2019, alle ore 18:00.

Leggi anche

Dopo il saluto di don Antonio Cannizzaro, sacerdote della chiesa di S. Giorgio al Corso, introduce la conversazione Maria Quattrone, già dirigente del Liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. Con il contributo di video proiezione relaziona Silvana Comi, docente di Lingua e letteratura Inglese.

Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.

RUDYARD KIPLING

Rudyard Kipling, scrittore e poeta (Mumbai- india, 30 dicembre 1865 – Londra, 18 gennaio 1936).

La sua salma è sepolta nell’Abbazia di Westminster, fra i Grandi d’Inghilterra. La sua opera più nota è il racconto per ragazzi Il libro della giungla (The Jungle Book) del 1894. Famoso è anche il racconto di spionaggio ambientato in India Kim del 1901, oltre ai suoi libri di poesie. La sua ricca produzione di racconti fantastici ancora oggi è capace di toccare nell’animo lettori giovani e adulti.

Leggi anche

Il gusto dell’avventura, il fascino dell’ignoto, la nostalgia di sogni infantili, la scienza e la magia, il fatalismo orientale, la natura selvaggia e la poesia di Kipling fanno riscoprire un senso di genuinità perduta. Nei racconti semplici della collina, Kipling illustra un campionario umano angloindiano che va dal soldato semplice al portatore d’acqua indigeno, dal governatore locale alla vedova quindicenne, dai tenentini negli avamposti più dispersi, alle arbitre sociali di Simla e tutti questi personaggi sono ritratti con uguale vividezza, comprensione e finezza.