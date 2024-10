Il CIS promuove “Sistema immunitario e vaccini”

Nel contesto del ciclo di incontri sulla medicina, martedì 24 aprile 2018, alle ore 16:45, presso il Palazzo “C. Alvaro”, sala biblioteca della Città Metropolitana, Piazza Italia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “Sistema immunitario e vaccini”. Aprono la tavola rotonda gli interventi del dott. Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del presidente del Cis, Loreley Rosita Borruto. Parteciperanno al dibattito i medici: Gesualdo Agati, pneumologo, già primario U. O. Malattie Respiratorie Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; Vincenzo Callea, specialista in Ematologia ed Immunologia, Presidio Ospedale Riuniti di Reggio Calabria; Giuseppe Foti, Direttore Unità Operativa complessa di Malattie Infettive, Presidio Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. È in corso un gran dibattito che coinvolge anche il mondo politico sull’opportunità o meno di vaccinare e sull’obbligatorietà o meno di alcune vaccinazioni. Quello che si nota, ascoltando queste discussioni, è una grande disinformazione il cui risultato si traduce in una riduzione della copertura vaccinale nella popolazione con incremento dei contagi e della mortalità. Eppure, i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono incontrovertibili: nel mondo occidentale nel secolo scorso ci sono stati 606 milioni di morti da malattie infettive prevenibili con i vaccini e l’arrivo della vaccinazione di massa ha consentito di salvarne circa 500 milioni. Alla luce di questi dati un immunologo statunitense ha potuto affermare che “con l’eccezione dell’acqua potabile, nessun altro strumento, neppure gli antibiotici, ha avuto un maggior impatto sulla riduzione della mortalità e la crescita della popolazione”.