Reggio, CISL: ‘Affermazione netta nelle elezioni RSU 2025’

“La CISL si conferma, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, come un punto di riferimento vero per lavoratrici e lavoratori, in tutti i comparti del pubblico impiego e nel mondo della scuola. Il grande consenso ottenuto dalla CISL FP e dalla CISL Scuola dimostra che il nostro modo di fare sindacato – responsabile, coerente, partecipato – è riconosciuto e premiato”.

È quanto dichiara con soddisfazione la Segretaria Generale della CISL Area Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, dopo la chiusura della tornata elettorale per il rinnovo delle RSU 2025, che ha restituito alla CISL un ruolo centrale nella rappresentanza del lavoro pubblico reggino, con punte altissime di consenso e una crescita significativa della rappresentatività.

Leggi anche

Un successo che nasce dalla capacità di ascoltare e interpretare le istanze dei lavoratori, di costruire accordi realmente migliorativi e di accompagnare, con spirito costruttivo ma fermo, i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione.