Reggio, la Città Metropolitana consegna gli attestati di qualifica ai partecipanti di cinque corsi di formazione professionale

Presso la sala conferenze della Città Metropolitana, alla presenza del consigliere delegato alla Formazione professionale, Domenico Mantegna, e del dirigente del Settore, Fortunato Battaglia, sono stati consegnati gli attestati di qualifica relativi a cinque corsi di formazione.

I corsi hanno riguardato le seguenti qualifiche professionali:

Le attività formative si sono svolte nei Centri di formazione di Reggio Calabria, Siderno e Laureana di Borrello.

Al termine della cerimonia, il consigliere Domenico Mantegna si è detto «particolarmente soddisfatto».

«La Città Metropolitana prosegue egregiamente nelle attività di formazione che rappresentano un passe-partout essenziale per l’accesso al mondo del lavoro».

«Le nuove figure avranno una qualifica specifica in grado di migliorare non solo il loro background culturale e professionale, ma andranno sicuramente ad incidere positivamente in diversi segmenti della società».