Città metropolitana, oggi Consiglio per approvare il Bilancio di previsione

A Palazzo Alvaro non è ammesso pubblico. In discussione anche il Documento unico di programmazione 2020/2022

Nonostante l’emergenza coronavirus, la politica prova a rispettare scadenze ed impegni. Il Consiglio della Città metropolitana di Reggio Calabria tornerà a riunirsi oggi (in prima convocazione alle 15 e in seconda alle 16) in seduta ordinaria e ovviamente senza la presenza del pubblico.

Nella sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro saranno tre i punti in discussione: Proposta n. 9 del 25 febbraio 2020 “Adozione schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”; Proposta n.10 del 26.2.2020 – D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170 del Tuel 267/2000; Proposta n. 3 del 13.01.2020 -Regolamento per le spese di rappresentanza.