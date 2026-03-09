Reggio, pubblicato avviso per i contributi economici per associazioni ed eventi sportivi

La Città Metropolitana di Reggio Calabria continua a puntare sullo sport come motore di sviluppo, inclusione e socialità. È stato ufficialmente pubblicato sul portale istituzionale della Città Metropolitana l’Avviso Pubblico Esplorativo finalizzato alla concessione di contributi economici per interventi nel campo ricreativo e sportivo rivolto alle associazioni, società sportive, organismi sportivi ed altre organizzazioni private.

A darne notizia è il Consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana, Giovanni Latella, che nell’occasione sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa, in attuazione dell’indirizzo politico del già sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, per il tessuto associativo locale: «Con la pubblicazione di questo avviso vogliamo avviare una programmazione seria e condivisa delle iniziative che animeranno il nostro territorio durante l’annualità 2026.

L’obiettivo della Città Metropolitana è chiaro: vogliamo porci concretamente al fianco delle associazioni e delle società sportive che, con immensi sacrifici e straordinaria passione, lavorano quotidianamente sul territorio, negli impianti sportivi che sono sempre di più centro nevralgico di socialità e di partecipazione, sia per i giovani che per i meno giovani».

L’avviso, redatto dal Settore 7 Istruzione – Sport e Politiche Sociali della Città Metropolitana, coordinato dal Dirigente Francesco Macheda, è finalizzato a promuovere l’attività sportiva sul territorio quale fondamentale espressione di libertà e di partecipazione alla vita della collettività locale, aiutando lo sviluppo della comunità, migliorare la qualità delle attività sportive realizzate sul territorio attraverso il coinvolgimento delle Associazioni e Società sportive, Organismi Sportivi e altre organizzazioni private operanti nell’area metropolitana, attivare uno sviluppo sportivo attraverso un supporto finanziario alle richieste avanzate dalle stesse Associazioni per l’attività agonistica annuale o in occasione di eventi e iniziative di riconosciuto valore sportivo, favorire lo sviluppo sportivo, culturale, turistico e la ripresa socio- economica dell’area metropolitana.

L’Avviso Pubblico riveste carattere esplorativo e si riferisce esclusivamente ad attività agonistica annuale o ad iniziative da realizzare nell’annualità 2026. Le richieste di contributo dovranno riguardare di attività agonistica annuale o iniziative sportive pubbliche particolare spessore che prevedano la partecipazione di atleti delle varie discipline sportive, personalità di rilievo nel campo sportivo contribuendo in tal modo a dare un’opportunità di crescita per le generazioni future, nonché un ritorno positivo per l’immagine dell’Ente.

«Consideriamo lo sport molto più di una semplice competizione – prosegue il Consigliere Latella – È un veicolo insostituibile di socialità, uno strumento di inclusione e un elemento fondamentale per il benessere psicofisico della nostra comunità.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare il potenziale inespresso dell’attività di promozione territoriale legato allo sport: ospitare eventi, tornei e campionati significa attrarre presenze, valorizzare le nostre bellezze e generare un indotto economico importante per tutto il territorio metropolitano.

La Città Metropolitana c’è ed è pronta a fare la sua parte per sostenere questa rete virtuosa».

Ulteriori e più approfonditi dettagli sono disponibili sul portale istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.cittametropolitana.rc.it/area_letturaNotizia/630434/pagsistema.html