Città Metropolitana di Reggio Calabria, on line il nuovo sito dell’Ente

E’ on line il nuovo portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Uno strumento fondamentale, trait d’union tra Ente e cittadino, da oggi è attivo all’indirizzo www.cittametropolitana.rc.it.

Il sito è stato progettato e implementato dal Servizio Informatico della Città Metropolitana, seguendo le linee guida dell’AgID (Agenzia per l’Italia digitale).

Avvicinare quanto più possibile l’utente/cittadino all’Istituzione attraverso una interfaccia user– friendly, dunque facilmente fruibile da chiunque, è lo scopo precipuo del sito: a partire da chi non ha grande dimestichezza col mezzo informatico, sino ai più giovani i quali, attraverso l’ottimizzazione che ne consente la consultazione anche dai dispositivi mobili (smartphone e tablet), potranno collegarsi in qualsiasi luogo, senza limiti di spazio.

Tante le aree tematiche suddivise e ritagliate sugli specifici interessi del cittadino. Ampio spazio è riservato ad avvisi e provvedimenti dell’Amministrazione, bandi e Albo Pretorio; sezioni che verranno integrate con delle aree dedicate alla modulistica per poter scaricare e stampare i modelli in modo comodo e veloce.

“Una grafica moderna ed elegante, e nello stesso tempo essenziale e di semplice consultazione – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà – per incontrare le esigenze di tutti i cittadini residenti sul territorio metropolitano, e non solo. Il contatto tra Istituzioni e abitanti è fondamentale per aumentarne la qualità di vita attraverso il reperimento di informazioni in modo immediato e chiaro, aumentando, oltretutto, la percezione del lavoro che l’Amministrazione compie quotidianamente. Nello stesso tempo, è fondamentale per l’Istituzione stessa, che ha un mezzo in più per avvicinarsi quanto più possibile alle necessità dei cittadini. Il sito costituisce, dunque, una forma di dialogo moderna ed efficiente”.

Un nuovo indispensabile strumento che faciliterà il cittadino negli aspetti quotidiani nell’interazione con la Città Metropolitana.