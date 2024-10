Svi.Pro.Re., Falcomatà designa Antonino Battaglia nuovo amministratore unico

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ufficialmente nominato il nuovo amministratore unico della Svi.Pro.Re. S.p.A., la società in house destinata a promuovere lo sviluppo economico e gestionale del territorio metropolitano. Con il Decreto Sindacale n. 22 del 25 settembre 2024, il Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha designato Antonino Battaglia per ricoprire questo importante ruolo.



Nato a Reggio Calabria nel 1981, Battaglia è stato scelto per la sua “comprovata esperienza professionale e manageriale”, come emerge dal suo curriculum vitae, il quale ha soddisfatto i requisiti essenziali per l’incarico.

Con l’entrata in carica di Battaglia, che prende il posto di Michele Rizzo, la società si prepara a proseguire nel suo cammino di sviluppo, mantenendo una stretta connessione con le strategie di governance della Città Metropolitana.



Il decreto sancisce che l’incarico di amministratore unico avrà una durata di tre anni, durante i quali Battaglia dovrà guidare la società con l’obiettivo di favorire la crescita economica locale. Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Città Metropolitana, in ottemperanza alle normative vigenti sulla trasparenza amministrativa.



Con questa nomina, l’amministrazione metropolitana intende rafforzare il proprio impegno nel favorire lo sviluppo territoriale e la gestione oculata dei servizi esternalizzati, puntando su figure manageriali come nel caso di Rizzo, con quest’ultimo che aveva svolto un buon lavoro durante il proprio mandato.

Da un punto di vista squisitamente politico, si tratta di una nomina in salsa dem: il nuovo amministratore di Sviprore infatti è uomo molto vicino a Demetrio Battaglia (già onorevole, storico esponente Pd) e Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Partito Democratico.

Vicinanza anche nei confronti di Massimo Canale, già candidato a sindaco, verso il quale iniziano ad addensarsi rumors rispetto ad una nuova e possibile candidatura alle prossime comunali reggine.