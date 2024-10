Città di Sant’Agata-Reggina: dove e come vedere la partita

Torna in Sicilia la Reggina dopo esserci stata in occasione dell’esordio stagionale assoluto contro la Nuova Igea. E spera di rientrare con lo stesso bottino di punti, seppur in quella giornata il match è stato sofferto e vinto solo in pieno recupero grazie a un calcio di rigore. Dopo l’inatteso passo falso al Granillo contro la Scafatese, vincere è quasi un obbligo per non allargare troppo le distanze dalla vetta. L’incontro in programma ore 15, sarà diretto dal signor David Kovacevic della sezione Aia di Arco Riva.

Come e dove vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.