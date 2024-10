Città di Sant’Agata-Reggina: la probabile formazione amaranto

Dall’Oglio non ci sarà, il centrocampista si è fermato per un problema muscolare e sono ancora incerti i tempi di recupero. Molto probabile che tra i titolari torni il giovane Forciniti che molto aveva impressionato in occasione delle prime gare per dinamicità e qualità tecniche. Proviamo ad azzardare che questa possa essere la volta buona per rivedere in porta Martinez, mentre in attacco al fianco di Barranco potrebbe esserci Renelus, visto che Ragusa non è in perfette condizioni.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Martinez, Mariano 2005 (Cham 2005), Adejo, Bonacchi; Giuliodori (2004), Forciniti (2006), Ba, Barillà, Porcino; Renelus, Barranco. all. Pergolizzi.