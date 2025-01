Cittanova celebra Don Pietropaolo: inaugurato il nuovo ingresso a San Rocco

Una giornata speciale per la comunità di Cittanova: fede e tradizione si incontrano nella nuova porta laterale della Chiesa di San Rocco

Inaugurazione e benedizione della nuova porta laterale della Chiesa di San Rocco, in memoria di Don Girolamo Pietropaolo: un momento di fede, comunità e tradizione che ha unito la cittadinanza di Cittanova in una giornata all’insegna della spiritualità e della riscoperta del patrimonio religioso.

La cerimonia, organizzata dall’Associazione Nel Solco delle Tradizioni di Piazza San Rocco, ha registrato una folta partecipazione di cittadini, autorità civili e religiose, a testimonianza del profondo legame della comunità con la propria storia. L’evento si è svolto alla presenza di Mons. Giuseppe Alberti, il cui autorevole intervento ha conferito un alto valore spirituale alla giornata.

Il Parroco Don Letterio Festa, nel suo messaggio di accoglienza, ha voluto ricordare Don Girolamo Pietropaolo e coloro che, dopo di lui, si sono impegnati per preservare e arricchire il patrimonio della Chiesa di San Rocco, realizzando interventi fondamentali come il portone centrale, il restauro del grande lampadario, la nuova pavimentazione del presbiterio e la rampa per le persone con disabilità.

Presenti anche il Sindaco Domenico Antico e il Vicesindaco Francesco Sgambetterra, che hanno portato un saluto istituzionale.

Il significato della nuova porta laterale

Nel suo intervento, il presidente dell’associazione, Vincenzo Dagostino, ha sottolineato l’importanza simbolica del nuovo portone, dedicato alla memoria di Don Girolamo Pietropaolo:

“Con quest’opera, abbiamo voluto rendere omaggio a un sacerdote umile e instancabile che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità. Questo nuovo portone non sarebbe stato possibile senza l’energia, le risorse e il cuore di ognuno di voi. È un gesto che dimostra quanto la nostra comunità sappia essere custode attenta del proprio patrimonio religioso e culturale”.

A seguire, Giuseppe Chiappalone, membro attivo dell’associazione, ha espresso riconoscenza nei confronti di l’impresa Futuring Edil per la messa in opera del portone, della Cangemi T.E.C. Srl e della Cooperativa Orchidea Blu per la loro disponibilità, oltre che di tutti gli artigiani che hanno collaborato a titolo gratuito.

Fede, tradizione e spirito comunitario

Con un discorso intriso di riflessione, la dott.ssa Mariateresa Dagostino ha evidenziato l’importanza della Terza domenica di settembre per la comunità di Cittanova, quale momento in cui fede e tradizione si intrecciano. Ha ricordato come la tradizione sia un principio trascendente, una memoria viva e un progetto di vita che, se trascurato, rischia di spezzare il filo della continuità tra passato e presente.

La benedizione finale della nuova porta, impartita da Mons. Alberti, e la scopertura della targa commemorativa donata dal Vicesindaco Francesco Sgambetterra hanno concluso una giornata caratterizzata da applausi e commozione.

Questo evento ha riaffermato il valore della fede condivisa e della tradizione come elemento identitario della comunità di Cittanova, che prosegue il suo cammino sotto la protezione di San Rocco, unita da speranza e spirito di fraternità.