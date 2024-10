Cittanova, il Leo Club “Brutium” all’opera per il progetto Leo4Green

Nella mattinata di martedì 3 gennaio, alcuni soci del Leo Club Polistena “Brutium” si sono recati presso la sede del comune di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, per un service Leo rientrante nel vasto progetto Leo4Green (“Leo For Green”), un service nazionale pluriennale che riguarda, così come suggerito dal nome, la difesa dell’ambiente, la tutela del territorio e la salvaguardia delle specie animali in difficoltà.

Il Distretto Leo 108Ya, che comprende tutti i club di Campania, Basilicata e Calabria, attua il Leo4Green col coordinamento del responsabile distrettuale del progetto, Carmen Pierno del Leo Club di Nola “Giordano Bruno”.

Non a caso, responsabile del progetto per l’area Calabria è Rosario Milicia, past president del club “Brutium”, il quale alla fine del service, insieme al socio Carmelo Milicia, ha dichiarato: “da orgogliosi cittanovesi non possiamo fare altro che dire che è un onore improvvisarsi spazzini e dare una pulita al nostro paese che amiamo”.

La linea adottata dal responsabile d’area inquadra la nostra regione in un contesto molto caratteristico, dove le realtà agricole e le piccole realtà urbane sono trattate in un’ottica di rivalutazione e sviluppo. Le azioni mirate a tutela dell’ambiente, dunque, si integrano ad altre azioni, volte a promuovere le ricchezze naturali calabresi.

Parole di soddisfazione anche per il presidente del club di Polistena, Giuseppe Pronestì: “il Leo4Green è un progetto importantissimo perché fattivo e tangibile: il verde pubblico è un bene comune. Con l’ennesimo service svolto, la nostra associazione si consolida nel proprio ruolo di risorsa per il comune di Cittanova, e dimostra come l’operato dei Leo nei piccoli centri abitati possa contribuire non poco al fine di rivalutare e valorizzare gli stessi.”