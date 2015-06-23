CityNow incontra I Plug Out Head

di Didi Labate – Il palcoscenico della musica mondiale è pieno di band nate dal nulla, composte da ragazzi che strimpellavano nei garage di casa sognando di diventare gli idoli delle folle e di calcare i più grandi palchi internazionali.

I Plug Out Head sono tra queste. Un gruppo di 4 amici reggini con la passione per la musica che, dal nulla, hanno dato il via ad una realtà che nel tempo va affermandosi con prepotenza.

Gli inizi della band e il primo singolo

Tutto nasce nei primi mesi del 2013 quando Bruno Vadalà (Voce), Davide Bolignano (Chitarra e cori), Gianluca Costa (Basso e Cori) e Isabella Vitali (Batteria) creano una cover band dei mostri sacri del punk–rock; cover che, dopo qualche mese, verranno abbandonate per dare spazio a progetti propri e così nell’aprile dello stesso anno esce il loro primo singolo: Can Not Get Enough.

Dopo aver registrato il videoclip del brano da diffondere in rete (dove hanno ricevuto non poche visualizzazioni) e aver fatto la gavetta nella piccola ma presente realtà musicale reggina, questo brutto anatroccolo si trasforma in cigno e arriva alla semifinale del Postepay Rock in Roma Factory 2014, citando il bassista Davide Bolignano “Fu un esperienza pazzesca, fu surreale vedere la pagina facebook del Rock In Roma pubblicare : “H 20.30 Backstage:Plug Out Head, H 21.45 Mainstage: Placebo.”

Davide Bolignano sul palco con Billie Joe Armstrong

E’ proprio a Davide che mi sono rivolto per raccogliere informazioni sul gruppo, penso sappiate come va avanti la storia: quando si aggiunge una persona su Facebook subito dopo, per noia e curiosità, si guarda l’immagine del profilo del nuovo contatto amico. La foto di Davide mi ha colpito molto: lui sul palco mentre suona con Billie Joe Armstrong, il cantante dei Green Day!

Tramite messaggio mi spiega che ha avuto la fortuna e il privilegio di essere scelto tra il pubblico dal cantante in persona per suonare con la band sul palco di un loro concerto tenutosi a Roma nel 2013.

Il Green Day Fest 2015 a Roma

Non racconto questo aneddoto per puro caso, infatti, la grande passione del gruppo per i Green Day e il loro talento ha fatto si che siano stati scelti per la seconda volta a partecipare al GREEN DAY FEST 2015, un raduno nazionale di tutti i fan della band americana!

Ci saranno i concerti di 5 tribute band dei Green Day (tra cui i nostri concittadini), 3 band inedite punk rock, degli ospiti speciali, uno spazio acustico in apertura, attività per i fans presenti, lotteria, quiz a premi e tante, tantissime emozioni. Il tutto si svolgerà Sabato 5 settembre a partire dalle ore 15 presso il locale Felt Club (Via Degli Ausoni 84, Roma).

Il primo album e i progetti futuri

I POH hanno grandi progetti. Questa estate registreranno il loro primo album per un etichetta indipendente! A dire di Davide: “Non vogliamo anticipare troppo, vi diciamo solo che l’album sarà composto da 10 brani completamente inediti e che siamo carichi e pronti, e non vediamo l’ora di entrare in studio!”

Che dire, tutto lo staff di CityNow augura il meglio a questo gruppo di artisti che stanno regalando soddisfazioni alla nostra Città!

Pagina Ufficiale Plug Out Head di Facebook: https://www.facebook.com/PlugOutHead?ref=ts&fref=ts