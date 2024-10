CityNow incontra Mirco Pio Coniglio, da Bivongi a The Voice

di Beniamino Strani – Si è appena conclusa l’ultima edizione di The Voice, il talent show di Rai 2. Si piazza in semifinale anche il calabrese Mirco Pio Coniglio, 21 anni, nato a Soverato e cresciuto a Bivongi fino all’età di 14 anni, trasferitosi poi con la sua famiglia a Bergamo. Il talento del team Francesco Renga ha così risposto alle nostre domande:

Tu e la tua famiglia avete deciso di lasciare la Calabria anche per inseguire il tuo sogno di diventare cantante?

Mia madre ha deciso che al Nord avremmo potuto in generale avere un futuro migliore. Ovviamente includo anche le possibilità nel mondo musicale.

Pensi che rimanendo in Calabria, avresti comunque potuto ottenere le stesse occasioni?

Durante il mio tempo in Calabria ho partecipato al talent di Canale 5 ‘Io canto’, e ho concorso a varie manifestazioni. Ero troppo piccolo per ricevere chissà quali grandi opportunità, che qui spero di realizzare.

Perché hai scelto proprio The Voice come punto d’inizio?

Mi ha affascinato fin da subito il gioco delle sedie, puntare tutto sulla tua voce. Oggi la musica va sempre più verso l’immagine; non dimentichiamoci però che per un cantante prima di tutto conta la voce.

Grazie alla tua partecipazione, hai potuto constatare che è ancora possibile fare musica in televisione?

Si, la tv è un mezzo efficace per fare arrivare a tanta gente l’immagine artistica che vuoi offrire. Mi piacerebbe lavorare anche in TV. L’atmosfera del backstage di The Voice era davvero affascinante.

Che musica ascolti?

Essenzialmente pop. Il mio riferimento è Laura Pausini, è con le sue canzoni che ho cominciato a cantare.

Quanto si rivelano le tue origini nella tua musica?

Più che altro nel mio cuore, dove porto sempre la Calabria, la regione più bella. Credo però che ancora non riesca a offrire possibilità concrete, specialmente per il percorso che voglio intraprendere.

Progetti futuri?

Incidere un disco e realizzare un tour. Già sto scrivendo il mio inedito e sto ricevendo alcune proposte interessanti che sto valutando.