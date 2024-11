Citynow.it intervista Franca Maria Plutino, insegnante di yoga del Centro Yoga Helios

di Nicla Rodà – “La salute è ricchezza. La pace della mente è felicità. Lo Yoga indica il percorso!”. Disciplina millenaria che coinvolge corpo, postura, respiro e spiritualità, lo yoga insegna a mantenere le corrette posture corporee, ma anche ad esplorare il proprio animo. Più che una ginnastica o una filosofia, è un modo di vivere.

Yoga deriva dalla radice sanscrita “yug”, che significa unire, legare insieme; il corpo e l’anima, i muscoli e lo spirito. Significa anche riuscire, attraverso la respirazione, a controllare le emozioni e la volontà. Quelli che lo praticano assicurano che lo yoga permette di migliorare la qualità della vita.

Intervista a Franca Maria Plutino, insegnante di yoga del Centro Yoga Helios di Reggio Calabria:

“L’origine dello yoga risale a più di 2000anni A.C. nella valle dell’Indo dove vivevano i Dravida , una civiltà fiorente che basava il proprio sistema sul culto della dea Madre; purificazioni esaltano il corpo , in quanto tempio di spirito, attraverso purificazioni , si nutrono soprattutto di frutta e praticano lo yoga del silenzio in contatto con l’essenza più profonda della natura . Gli Arii , un popolo di guerrieri, provenienti dal nord , pongono fine a questa civiltà evoluta , aboliscono il matriarcato , ponendo l’uomo al centro di tutto il sistema ,con la creazione delle caste che garantiva loro il dominio assoluto sul popolo conquistato. Nel contempo assimilano parte della loro cultura , con loro nasce la pratica di Surya Samaskara (saluto al sole) eseguita per rafforzare la loro forza fisica . Patanjali , nel 2° secolo A C , codifica lo yoga , contapponendosi al Buddismo e si attiene agli aspetti mentali dello yoga”

“Oggi esistono tante scuole di yoga , con diversi percorsi , ma il cui fine è la realizzazione dell’essere umano attraverso un lavoro su stessi e coinvolge tutti gli aspetti della persona : fisico, mentale, spirituale , emozionale. Secondo il concetto orientale lo yoga è una disciplina spirituale che può essere trasmessa da maestro a discepolo , dove il Guru incarna la tradizione e la trasmissione del sapere è segreta e divina . in occidente è l’insegnante che attraverso la pratica e le posizioni yoga aiuta gli allievi a seguire un percorso che conduce alla realizzazione di una crescita personale .”

“Mi presento , in qualità di insegnante di Hatha Yoga , titolo che ho conseguito presso il centro Helios di Reggio Calabria che aderisce alla Red GFU ,rete della gran fratellanza Universale , istituzione mondiale , aderente all’UNESCO , con sedi in Europa e nel continente americano . La rete promuove una azione culturale che punta ad una reale trasformazione dell’individuo , cioè deve avere un’efficacia olistica che , come ho detto prima , soddisfi in maniera armoniosa tutti gli aspetti della persona per il riequilibrio della propria sfera psichica; sviluppa la comprensione filosofica, scientifica, psicologica e arricchisce la sfera spirituale dell’individuo , nella piena libertà di qualsiasi realtà religiosa “

“La mia scelta maturata negli anni , mi ha portato a seguire una alimentazione vegetariana , che oltre ad avere una valenza etica, la non violenza e il rispetto per la natura, e quindi contro l’uccisione degli animali , ha anche un significato salutare , in quanto la maggioranza delle persone ha bisogno di un apporto proteico modesto , ma regolare . La mia scelta alimentare è orientata al consumo di cibi integrali , cereali, legumi , verdure , frutta fresca e secca , semi , evitando zuccheri , farine bianche , bevande alcoliche e zuccherate . Ma torniamo all’Hatha yoga , lo yoga della forza , lo yoga del Virat , l’eroe che conquista il suo riscatto cercandone la realizzazione qui e ora , nel momento presente e non dopo la morte . E’ lo yoga che ricerca la perfezione del corpo , perché questo è il contenitore dei suoi aspetti più sottili e pertanto lo vuole rendere “Tempio” e luogo della sua ricerca del Sacro. La pratica , consiste, quindi, in una prima fase in cui l’attività dinamica aiuta il corpo a sciogliersi , attivando tutte le parti. Segue una doccia fredda che oltre a tonificare , provoca una maggiore ossigenazione di tutte le cellule seguita da un rilassamento di tutto il sistema nervoso . il tutto predispone il nostro corpo ad eseguire le Asana , posizioni statiche animate dal respiro consapevole che aiuta ad entrare in una dimensione meditativa , ma cosciente , presente momento presente. L’asana evoca e riproduce all’interno del corpo umano il modello di un superiore ordine cosmico.

La pratica yogica dà una nuova percezione del proprio corpo , aiuta il processo di reintegrazione psicofisica. Quando portiamo l’attenzione nel nostro corpo , ci stacchiamo dall’esterno e coinvolgiamo la nostra mente verso qualcosa che ci appartiene . Siamo ormai in contatto con il nostro spazio interiore, centrati sul ritmo della vita che è in noi. Quindi attraverso il veicolo del respiro andiamo a riportare in armonia i nostri ritmi”