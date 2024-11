CityNow a tu per tu con la modella Paola Turani

di Federica Geria – “Non sono sempre a casa, oggi avevo un casting all’una, ho finito presto e son tornata…volevo farmi una super passeggiata al tramonto!”.

Così mi racconta la famosa modella, artista, pittrice e fotografa; due occhi blu mare, un fisico da urlo e un sorriso puro e sincero; i suoi fans amano la solarità, l’autoironia e la spontaneità che la contraddistinguono.

Stiamo parlando di lei, Paola Turani, la web influencer che conquista il popolo social con i suoi scatti postati su Facebook e Instagram, dove vanta più di 75k followers.

Grazie alla sua bellezza e capacità Paola si afferma come modella posando per alcuni marchi famosi e girando diversi spot pubblicitari come Caprice, Calzedonia, Comete Gioielli, Aceto Balsamico di Modena Ponti, Alicia Timer De Longhi e Giovanni Rana.

Le chiedo come e quando ha cominciato la sua carriera nel mondo del fashion:

“Non è facile come si pensa. Ho iniziato a 16 anni, anche se allora non era il mio sogno, da piccola ero molto introversa. Mi trovavo in un centro commerciale con mia madre, li c’erano due scouter francesi di un’agenzia molto importante. Mi hanno notata e fermandomi mi hanno chiesto di andare a Parigi con loro. Sinceramente a quell’età non ero questa gran figacciona!” – continua Paola ridendo – “Prima che iniziassi veramente a far la modella ero un pò un brutto anatroccolo, poi ho avuto la trasformazione! Mi dicevano che avevo grandi qualità per fare la modella, allora ho iniziato a focalizzare la mia strada e poi è venuto tutto da sè. Da lì sono andata subito a Parigi, durante le vacanze di Natale, perché studiavo Agraria e non potevo assentarmi per le sfilate. Ricordo ancora il mio primo viaggio da sola: la mia mamma mi spingeva ad andare e io piangendo dicevo di non farcela. Dopo essermi diplomata mi sono trasferita a Milano e lì ho iniziato a lavorare a pieno, come una professione”.

Paola non si accontenta però di realizzarsi solo nel campo della moda, spaziando infatti fino a quello dell’arte. Dipinti astratti, ricchi di colore e dalle diverse interpretazioni: le sue opere rispecchiano perfettamente la sua anima creativa e multicolor.

“Ho sempre avuto una passione per l’arte e per la pittura. Amavo dipingere ed ero anche molto brava. A Parigi abitavo a Montmartre, un piccolo quartiere di artisti e da lì è scaturita la voglia di dipingere, avevo tante idee in testa. Appena tornata in Italia ho iniziato a farlo: un’arte astratta, strana, colorata, che rappresenta molto la mia personalità, vivace, allegra. I miei pittori preferiti fanno parte del periodo dell’impressionismo, gli artisti a cui mi ispiro invece sono Kandinsky e Pollock”.

Ma se si parla di Paola Turani diventa davvero impossibile non nominare Bracchetto! Il suo fidato ed amato amico a quattro zampe, soggetto di numerosissimi scatti e ormai star di Instagram.

“E’ diventato davvero una star! Quando non pubblico le sue foto i suoi fans me le chiedono! Ha 4 anni ed è un Bovaro del Bernese, con lui si è instaurato un bellissimo rapporto, adesso che sono a Cape Town sono quasi 7 settimane che non lo vedo, mi manca da morire…mi faccio mandare sempre le sue foto! Sono un’amante degli animali: sarebbe bello poter aver più cani, vivere in una sorta di agriturismo con tanti animali, ma bisogna avere il tempo e lo spazio. Devi saperli curare e tenere, non si prendono a caso, però non ti nascondo che ci sarebbe il sogno di una Bracchetta…vedremo!”.

Instancabile amante dei viaggi, le piace esplorare nuove terre ed immortalare tramonti e paesaggi paradisiaci, condividendo le foto con i suoi followers.

“Davvero il viaggio è la cosa più bella, ti fa arricchire, ti riempie il cuore. Tutti i viaggi che ho fatto durante la mia vita sono stati per lavoro: ho vissuto in Grecia ad Atene, Parigi, Istanbul, Turchia, Germania ed ora qui a Cape Town. Associare il lavoro alla possibilità di conoscere una nuova città e cultura è una cosa bellissima e mi rendo conto di essere molto fortunata. E’ la migliore esperienza di vita che si possa fare! Piuttosto che comprarmi un paio di scarpe nuove o una borsa firmata investo sui viaggi!”.

La potenza dei social networks è ormai inarrestabile e Paola la sfrutta al massimo condividendo giornalmente scatti fotografici, ma anche pensieri personali:

“Su Instagram pubblico foto di paesaggi, tramonti, shooting fotografici, però voglio e mi piace accompagnarle con i miei pensieri, che non sono le frasi di Leopardi ma sono i pensieri della Turani! Lo considero un po’ come un mio diario personale, mi piace moltissimo dare un’identità al profilo. Non sono solo la Paola Turani modella, voglio anche far conoscere la mia persona. Quando viaggio ho molti momenti in cui posso riflettere, allora dò libero sfogo alla mia penna, ai miei pensieri e scrivo”.

Sono tantissime le ragazze che scrivono a Paola per chiedere consigli su come intraprendere questo tipo di carriera. Oggi la giovane modella ci confessa il suo pensiero:

“Non forzate troppo le cose, io credo nel destino: se succede è perché deve succedere. E’ un mondo che attira, che piace a tutti, ma non è facile come sembra, bisogna fare molti sacrifici, non è tutto dovuto, non viene tutto con uno schiocco di dita! E’ importante rivolgersi ad agenzie serie, perché la truffa è dietro l’angolo. Io ho fatto per 5-6 anni la gavetta, all’inizio non arrivava niente, facevo fatica a lavorare, ma con la voglia, la tenacia e la costanza sono andata avanti, non ho mai mollato. Ho continuato anche nei momenti più difficili, quando volevo abbandonare tutto. Adesso, dopo 10 anni, mi rendo conto di aver fatto bene. Per fare la modella devi stare nella città adeguata, Milano.

Non è facile…è così…ma i sacrifici ripagano sempre!”.

https://www.facebook.com/paola.turani.5