CityNow anche su Telegram. Più informati e più aggiornati. Come funziona

Da oggi c’è un nuovo modo per leggere CityNow. Il magazine offre ai propri lettori un’arma in più per essere sempre aggiornati sulle principali notizie (anche sportive) attraverso il noto servizio di messaggistica Telegram.

COME LEGGERE CITYNOW SU TELEGRAM

Per aggiungersi al nostro nuovo canale CityNow, basta scaricare l’app (per chi ancora non ce l’avesse) digitare CityNow o CityNow Sport (per le sole notizie sportive) nella ricerca globale di Telegram e unirsi al nostro canale, riconoscibile dal nostro logo. Clicca su “Send Message” e unisciti al nostro canale.

COME FUNZIONA

Una volta iscritti al canale CityNow e CityNow Sport riceverete in tempo reale le notizie. Dopo solo qualche secondo dalla pubblicazione su www.citynow.it, sarete informati di tutti gli aggiornamenti attraverso un semplice messaggio, con il titolo della news e il link al nostro sito per leggere la notizia.

PERCHE’ SCARICARE TELEGRAM

Telegram (la cui icona è un aeroplanino di carta blu) è un servizio di messaggistica istantaneo gratuito. E’ sufficiente scaricare l’app (disponibile per iPhone, iPad, Android e Windows Phone) e attivarla sul proprio numero di telefono. Si può utilizzare da smartphone, tablet e dal web. Consente di effettuare chat ‘segrete’ e di condividere con i contatti i files (documenti e fogli di lavoro). Telegram consente di creare anche canali, ovvero ‘gruppi’, in cui però possono inviare messaggi solo gli amministratori.

Telegram permette, come il collega ‘whatsapp‘, di messaggiare, inviare foto, video, contatti, posizioni, e non solo. Con l’app fondata dall’imprenditore russo Pavel Durov, è possibile inviare note audio con la possibilità di riascoltarle prima di inviarle al destinatario, si possono creare chat nascoste o chat che si autodistruggano dopo un tot di tempo e mandare note video, simili alle note audio ma con la possibilità di mostrarsi anche in viso.

CONDIVIDI IL CANALE CON GLI AMICI

E’ possibile condividere il canale CityNow o CityNow Sport con i propri contatti della rubrica: basta cliccare in alto sul logo o nome del canale o sul menù, entrare in info canale, cliccare sull’indirizzo e poi scegliere il modo preferito per inviarlo agli amici.

PERSONALIZZAZIONI

Come tutti i principali servizi di messaggistica è anche possibile silenziare le notifiche entrando nel canale e cliccando su ‘silenzia’. Si possono riattivare in qualsiasi momento. Che aspetti, entra su Telegram, segui CityNow e rimani sempre aggiornato!