Clamoroso Akragas: azione legale e denuncia per truffa contro Canzonieri. Il comunicato

“La Società Akragas informa che, nella mattinata di lunedì 13 gennaio, i propri legali presenteranno formale denuncia per truffa nei confronti del signor Emanuele Canzonieri. Contestualmente, verrà avviata un’azione legale per i gravi danni d’immagine arrecati al club biancoazzurro.

La decisione si rende necessaria a seguito della condotta del signor Canzonieri, che avrebbe falsamente dichiarato l’intenzione e la capacità di acquisire le quote di maggioranza della società, proponendosi come figura determinante per il rilancio del club nel panorama calcistico nazionale.

Il patron Giuseppe Deni annuncia, inoltre, che nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, presso il suo ufficio sito in via Unità d’Italia n. 85, si terrà un incontro informativo per chiarire i dettagli della vicenda.

La Società Akragas ribadisce il proprio impegno nel tutelare l’integrità del club e la trasparenza nei confronti dei tifosi”.

fonte: SSD Akragas

Nei giorni scorsi il presidente Canzonieri aveva annunciato l’acquisto del centravanti serbo Ognjen Mudrinski, mentre trapelavano indiscrezioni su possibili trattative per portare all’Akragas l’ex Milan Pato. Tutto veramente incredibile.