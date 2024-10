Claudia Conte ospite d’eccezione alla International Fashion Week di Reggio Calabria

E’ prevista per lunedì 14 maggio alle 19.00, nello show room di Laruffa Luppino in via del Torrione 75 a Reggio Calabria, l’attesa presentazione del libro “Il Vino e le Rose”, scritto da Claudia Conte per Armando Curcio Editore. L’evento sancirà anche la chiusura dell’International Fashion Week, organizzata della CNGFD, Camera Nazionale dei Giovani Fashion Designer presieduta da Alessandra Giulivo, durante la quale la giovane attrice, classe 1992, è chiamata a premiare un giovane fashion designer.

La presentazione del libro sarà moderata da Katia Germanò dell’Associazione culturale Leggendo Tra le Righe, durante la discussione verranno letti alcuni passi del libro dalle attrici Cettina Crupi, Donatella Pristipino e Antonella Postorino, con in sottofondo le sapienti note del Maestro di violino Pasquale Faucitano e del maestro di chitarra Antonio Barresi. “Dedico questo libro ai giovani della nostra Italia – spiega l’autrice, che ha auspicato – usciamo dal nostro cortile recintato di indifferenza e apriamoci senza paura ai colori della vita”. Ed è proprio sul senso della vita e su altri quesiti esistenziali che la Conte si interroga nel suo saggio travestito da romanzo, nel quale, cercando di dare ambiziosamente delle risposte, frutto di meditazioni, di letture di testi laici ed ecclesiali, s’intrecciano le storie di tre donne che, in costante ricerca del proprio equilibrio, si confrontano e crescono insieme.

Ad arricchire la location dell’evento l’esposizione sulle pareti delle fotografie del fotoreporter Stefano Costantino.

La Conte, che lo scorso anno ha ricevuto il prestigioso Premio in Campidoglio “Oscar dei Giovani” per il suo poliedrico impegno in campo culturale, nonostante i numerosi impegni teatrali e cinematografici, non vuole trascurare il suo pubblico ed è impegnata in un fitto tour di presentazioni.