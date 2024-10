“Clivia Reggio Village”. Riaperte le iscrizioni alla Scuola Calcio Francesco Cozza

La struttura del “Clivia Reggio Village” è diventata ormai punto di riferimento per tutti gli amanti dello sport ed in modo particolare del calcio.

Il “Clivia Reggio Village” è un centro polisportivo, situato sul Viale Messina, che ben si distribuisce nei suoi sette campi fra calcio a 11, calcio a 8 e calcio a 5 e dove si svolge grande parte dell’attività tra gli affitti (tel. 328.1267645) e coloro che praticano Scuola Calcio (Francesco Cozza), ma anche altri spazi in cui discipline come la pallavolo, il pattinaggio ed il basket trovano sfogo per lo svolgimento delle proprie attività.

Per quello che riguarda la Scuola Calcio Francesco Cozza, dopo il boom di iscritti di questo inizio stagione, la società informa che da qualche giorno si sono riaperte le iscrizioni, quindi offre a tutti l’opportunità di iniziare un nuovo percorso che si completerà nel mese di giugno. Il tutto con Tecnici e Istruttori qualificati per un’ora e trenta minuti che seguono con particolare attenzione e cura i propri atleti, con tre sedute settimanali, stabilite nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 19, oppure telefonando al numero 368.3366247.