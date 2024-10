Clivia Reggio Village: dal 10 giugno la Scuola Portieri. Iscrizioni aperte

Volge verso la sua conclusione, un’altra stagione sportiva per la Scuola Calcio Francesco Cozza. Il prossimo 7 giugno calerà il sipario sul lungo percorso avviato lo scorso settembre, ma da qualche mese è stato annunciato il programma estivo, davvero ricco come ogni anno.

Già detto dell’Individual mattutino organizzato e curato da Francesco Cozza (a partire dal 10 giugno) e del percorso pomeridiano con i qualificati tecnici della Scuola Calcio F. Cozza (a partire dal 17 giugno), spazio anche per i portieri e per l’approfondimento della loro tecnica e non solo.

A partire dal pomeriggio del 10 giugno, il responsabile Fabio Crupi avvierà un percorso di cinque settimane con allenamenti specifici per i portieri curandone l’affinamento della tecnica, cercando di dare qualcosa in più a quei ragazzi che hanno scelto questo particolare quanto affascinante ruolo e mettendo le sue conoscenze e la massima professionalità a disposizione degli atleti. La fascia di età per parteciparvi è ampia perché comprende i nati dal 2002 al 2011

Tutte le informazioni presso la segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village, nel pomeriggio da lunedi a venerdi (dalle 14 alle 19), oppure telefonando al numero 368.3366247.