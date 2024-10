Closing Viola, Coppolino: “Incontrerò Menniti, pronto a cedere le quote”

Non si fanno attendere le dichiarazioni di Aurelio Coppolino relative al passaggio di proprietà della Viola Basket:

In merito alle dichiarazioni del dottor Menniti rese ieri sera all’interno della trasmissione “Momenti Nero Arancio” (dal minuto 00.25.00 a seguire), in qualità di attuale proprietario e detentore del 100% delle quote della Viola Reggio Calabria condivido di avere, per mezzo del team liquidatorio formato dall’avvocato Leuzzi e dottor Fusco, fatto pervenire in data 20 gennaio 2018 il bilancio societario al 31 dicembre 2018.