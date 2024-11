Coach Benedetto si presenta: ‘Sogno un Palacalafiore pieno’. Branca: ‘Abbiamo preso il migliore’.

“Circa un mese fa, parlando con Condello riguardo alla guida tecnica ho sottolineato l’esigenza di individuare un profilo in grado interpretare quel ruolo “identitario” che sul piano extra tecnico, fosse in grado di assicurare un valore aggiunto per un progetto di lunga prospettiva. La scelta, automatica, è andata subito su Giovanni Benedetto, reggino e legatissimo alla Viola. E’ proprio vero, certi amori non finiscono”.Si presenta raggiante il presidente della Viola, Giusva Branca, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo coach dei neroarancio Giovanni Benedetto seduto al suo fianco.“Sapevamo – prosegue Branca – del legame di un anno con Matera, ma Benedetto era la scelta migliore per il campionato Silver e insieme al patron Giancesare Muscolino abbiamo subito condiviso scelte e programmi. Più volte abbiamo sentito parlare di un Benedetto esigente. Io che lo conosco da trent’anni l’ho sempre visto soprattutto come una persona estremamente seria. Per questo va dato atto all’ottimo lavoro di Gaetano Condello che ha portato a termine, posso garantirlo, un’operazione non facile, con determinazione, precisione e equilibrio. Un lavoro perfetto che mi rende davvero orgoglioso. Benedetto – ha aggiunto il presidente della Viola – è il migliore su piazza per capacità, serietà, competenza e carisma. La squadra in tal senso non avrà alibi. Benedetto ha sposato un progetto tecnico di ampio respiro, con grandissimo entusiasmo. Progetto che riguarda la Viola e la città, oltre dunque ogni valore sportivo. La cornice identitaria in cui iniziare questo percorso tecnico si rafforza. La proprietà intende dare continuità e solidità a tutto ciò, e quindi non si sta fermando al solo discorso economico, cercando cioè di edificare qualcosa di stabile e duraturo”.Una chicca prima di cedere la parola al coach. “In questi giorni – rivela Branca – ho parlato con Carlo Recalcati il quale mi ha detto che gli avrebbe fatto tanto piacere essere qui con noi oggi, perché per lui la Viola occupa sempre un posto importantissimo nei suoi ricordi”.Una scelta difficile che però non è arrivata all’improvviso. Così il nuovo coach della Viola ha sintetizzato il senso del ritorno nella sua città. “E’ stato un corteggiamento lungo – ha raccontato Benedetto – da parte di Muscolino e Condello. Oggi il momento giusto è arrivato e finalmente torno nel club che mi ha fatto crescere come uomo e come allenatore. Sono consapevole delle responsabilità che mi aspettano e voglio contribuire alla crescita della società. La mia non è una scelta di comodo ma l’adesione a un progetto tecnico ben preciso che dovremo portare avanti per i prossimi due anni. Non è vero che ho avuto sempre squadre per vincere, semmai le ho fatte vincere. Spesso i progetti non prevedevano la vittoria finale. Oggi dobbiamo seguire le indicazioni della società. Vincere per la Viola ovviamente ha un gusto speciale, mi vengono i brividi solo a pensarlo. Il progetto tecnico è già definito, la Viola come giustamente detto dal presidente deve durare negli anni tornando a occupare quel ruolo che aveva un tempo. E’ solo primo passo – ha aggiunto Benedetto – di un percorso già avviato da quatto anni. Per fare questo serve il coinvolgimento di tutti. Anch’io voglio contribuire a rafforzare l’identità Viola che è un patrimonio della città. Poi sappiamo bene che le vittorie costituiranno il vero motivo trainante, ma sono pronto ad affrontare questa sfida senza paura”.La Viola è uno stile di vita, afferma con orgoglio coach Benedetto indossando in un simpatico fuori programma, la maglia neroarancio, “e io lo sento forte sulla mia pelle. Reggio deve tornare ad alti livelli, oggi è il momento dei sogni ma quando inizieremo il 17 agosto il nostro lavoro, dovremo passare dalle parole ai fatti. Oggi il sogno è riavere il PalaCalafiore nuovamente pieno di tifo, di entusiasmo e di famiglie. Ho sempre costruito le mie squadre tra luglio e agosto, non ho mai fatto nulla in modo improvvisato. L’obiettivo è creare presto un’identità di squadra, considerando le difficoltà del momento e i tempi di programmazione che rispetto al passato si sono allungati. Tranne Spera e Azzaro tutti gli altri non hanno legami contrattuali dunque sono liberi. Oggi quindi non ripartiamo da dei nomi in particolare, ma da un progetto che guarderà a profili funzionali alla nostra idea di gioco. Guarderemo di sicuro a giovani italiani che possano crescere nella Viola. Per quanto riguarda gli americani, la situazione oggi è molto più complessa rispetto al passato, perché la scelta va fatta su un panorama di proposte molto ampio. Cercheremo di fare mercato con senso pratico, con le idee giuste, gestendo le risorse nel migliore dei modi. Certamente dovremo essere in grado di costruire una squadra in grado di fare divertire la gente, brillante, spinta sempre da grandi motivazioni”.