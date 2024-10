Myenergy Viola post Ragusa, coach Cigarini: ‘Non mi spiego il primo tecnico ricevuto’

Coach Cigarini è dispiaciuto in conferenza stampa per il risultato del match, ma soprattutto per il trattamento ricevuto dagli arbitri.

“Io volevo viverla questa partita, l’ho preparata per una settimana intera, invece ho preso il primo tecnico dopo appena tre minuti. Io non ci sto! Non è successo niente in chiave campionato, saremo comunque tra le prime quattro. Un grande plauso all’intera società. L’esperienza di oggi serve per migliorarci. Un dieci e lode al pubblico, ed a chi ci ha seguiti da Facebook. Vorrei sapere – ha chiosato sarcasticamente l’head coach – chi sono stati i protagonisti del match?”.