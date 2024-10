Cofanetti coccole: un sogno che parte da Reggio Calabria ed arriva a Napoli

Napoli è la città dell’amore, del romanticismo, dell’entusiasmo e, da oggi, sarà anche la città delle coccole. Avete capito bene, il team delle coccole è riuscito con caparbietà nell’intento di portare i cofanetti di coccole in una delle città più belle e poetiche del mondo. Un progetto che è partito circa due anni fa da Reggio Calabria e, grazie all’impegno, la costanza e la professionalità, dei due fondatori Menia Cutrupi e Salvatore Salvaguardia e di tutto il team delle coccole, è riuscito in poco tempo e con ristrette risorse a coinvolgere i migliori partner italiani in un’idea di impresa innovativa che valorizza eccellenza e made in Italy.

I Servizi offerti all’interno dei cofanetti sono personalizzabili e sono tantissimi: gusto, benessere, servizi floreali e tantissime esperienze. Attraverso la piattaforma www.cofanettidicoccole.it potrete sorprendere la persona a voi cara con una dolcissima colazione a domicilio,un mazzo di fiori, una cena di coccole un massaggio relax e tanto ancora.. Un piccolo grande gesto che trasformerà una giornata qualunque in un momento indimenticabile.

Ma il team delle coccole non si ferma qui e sta continuando “segretamente” lo scouting per selezionare i migliori fornitori della città per offrire una vasta gamma di servizi multisettoriali e prodotti eccellenti. Vi aspettiamo durante il trentaquattresimo evento organizzato dalla community di Nastartup a Napoli Mercoledì 7 giugno 2017 presso Riot Laundry Bar per conoscere insieme tutte le ultime novità sull’innovazione #madeinsud e per il lancio di #napolicittadicoccole.