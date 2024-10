Coldiretti, Molinaro sulla presentazione della “Nuova 106 Jonica”

La presentazione “Nuova 106 Jonica “ e dell’ “ avvio delle attività del III° Macrolotto Sibari – Roseto in programma domani 9 maggio p.v. a Sibari, sicuramente è un avvenimento importante, che fa il paio con la illustrazione della variante della SS 106 di collegamento tra Catanzaro e Crotone in programma nello stesso giorno. Coldiretti reitera all’ANAS e al Presidente Oliverio la richiesta di riposizionare il progetto per almeno due terzi -dei complessivi 39 km previsti dal progetto, utilizzando il tracciato esistente.

“Questo precisa- Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – sia per non impantanarsi in contenziosi legali, peraltro già avviati che potrebbero fortemente ritardare la realizzazione dell’opera che per fare in modo di non consumare suolo la cui superficie è oggi di circa 500 ettari tra superficie occupata dall’opera e fascia di rispetto; si tratta prevalentemente di suolo agricolo che si caratterizza per Paesaggio Agrario unico ed irripetibile, Zona di Protezione Speciale e Sito Natura 2000”. Ed ancora – rileva Coldiretti – la realizzazione di quest’opera cosi come progettata diventerebbe per la Calabria un corridoio di solo collegamento veloce che paradossalmente allontana la nostra regione e non la rende fruibile turisticamente.

Fonte: Ufficio Stampa Coldiretti Calabria