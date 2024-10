Colella: “Lo sport ha necessità di ricevere le attenzioni da Regione, Comuni ed enti locali”

Lodevole iniziativa portata avanti dal C.R. CONI Calabria presieduto da Maurizio Condipodero, mostrando la vera forza dello sport al mondo delle istituzioni, con l’obiettivo di non lasciarlo perire in questo clima pandemico.

Una manovra difficile, quella di render coeso, senza esclusioni di alcun tipo l’intero panorama sportivo calabrese, inglobando in un documento unico la voce ufficiale e univoca di: FSA, DSA ed EPS.

Attanagliati dalle difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus che semina, ancor oggi, morte e distruzione in qualsiasi ambito dell’intera società, dall’economia al sociale, anche lo sport, tra le agenzie educative più importanti, ha la necessità di ricevere le dovute attenzioni da Regione, Comuni ed enti locali.

Questo l’intento del Presidente Condipodero, della Giunta e del Consiglio del CONI Calabria che merita il giusto plauso e la dovuta attenzione mediatica per alimentare la speranza che lo sport non scompaia dal nostro contesto d’appartenenza.

In qualità di Consigliere Nazionale della FIV, mi auguro che il Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, tutti i consiglieri regionali che hanno mostrato già la propria voglia di lottare per il mondo sportivo e tutti i Sindaci dei comuni della nostra Regione, cooperino affinché l’associazionismo sportivo, attraverso i rispettivi comitati d’appartenenza, non muoia.

Gli sforzi profusi negli anni, hanno mostrato la vera forza del mondo sportivo, strettamente correlato al fenomeno del turismo, fondamentale per la nostra terra, basti pensare alle diverse manifestazione di carattere nazionale e internazionale svolte, in particolare, nella passata stagione sportiva dalla Federvela oltre che dal Coni che hanno portato migliaia di persone a scoprire e riscoprire la meravigliosa Calabria; tutto questo, rischia di scomparire, generando una crisi non indifferente del mondo sportivo, lasciando in balia delle dimenticanze l’intero popolo dello sport, dalle giovani generazioni alle più anziane, dalle discipline individuali a quelle di squadra, paralizzando giocoforza l’economia sportiva e l’indotto correlato.

L’egida del C.R. CONI Calabria, quale garante dello Sport, sarà determinante per creare un meccanismo virtuoso che tenga conto di meritocrazia e numeri ufficiali per tutte le manovre governative sia a carattere nazionale che regionale, attraverso la rivisitazione della Legge Regionale dello Sport.

Il Consigliere Nazionale FIV

Avv. Fabio Colella