Intesa di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Calabria e lo Stato di Santa Catarina

“Intesa di collaborazione” tra il Consiglio regionale della Calabria e l’Assemblea legislativa dello Stato di Santa Catarina, uno dei 27 Stati federati del Brasile la cui capitale è Florianòpolis.

A siglarla (a Palazzo Campanella di Reggio Calabria), rispettivamente, i presidenti Filippo Mancuso e Mauro De Nadal.

L’intesa mira a “intensificare le relazioni esistenti e di convenire a una collaborazione sostenibile, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti nei due territori”.

Tutto ciò, “per attuare, ampliare e approfondire le relazioni di collaborazione basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, puntando allo sviluppo sostenibile e integrato tra le parti”.

Le attività su cui verte la collaborazione tra il Consiglio regionale della Calabria e lo Stato di Santa Catarina si concentrano su aspetti che includono lo “sviluppo istituzionale: (sistemi organizzativi e gestione delle politiche territoriali, programmazione e pianificazione); sviluppo umano: (la formazione, cultura, ricerca e tecnologia, innovazione politiche sanitarie e sociali); sviluppo economico: (commercio, turismo, IcT, nautica, filiere agroalimentari ed industriali); sviluppo sostenibile: (ambiente, energia, fonti rinnovabili e sviluppo sostenibile).”

“Siamo soddisfatti – afferma il presidente Filippo Mancuso – per la collaborazione che si avvia con una delle Repubbliche Federali del Brasile con la maggior percentuale di popolazione di origine italiana. I calabresi che vivono fuori regione sono i più appassionati ambasciatori della nostra terra. Sono dell’avviso – prosegue Mancuso – che occorra potenziare le occasioni d’incontro, per ravvivare la fiamma del sentimento comune che ci lega tutti alla Calabria e ricordare i sacrifici di chi ha dovuto lasciare la propria terra alla ricerca di opportunità. Le energie vitali delle comunità dei calabresi che vivono in altre realtà, possono aiutarci a superare i cronici ritardi della Calabria, fungendo da incubatore per nuove progettualità di sviluppo”. Per il presidente Mancuso: “questi qualificati apporti con le ‘Calabrie’ della diaspora saranno cruciali, per valorizzare ancor di più l’azione di rinnovamento che la Regione sta dispiegando, anzitutto per rimuovere i divari di opportunità tra i nostri giovani e quelli che vivono in altre regioni italiane”. Ancora Mancuso: “i profondi sconvolgimenti geopolitici globali, causati dalla guerra in Ucraina, dalla crisi economica ed energetica, stanno anche facendo emergere il progressivo desiderio, specie nei giovani emigranti, di far ritorno nelle città e nei borghi calabresi. Un flusso percepibile quasi quotidianamente, che necessita però di intelligenti ‘politiche di rientro ’ dell’immenso capitale umano che ha legami con la Calabria”.

Da parte sua, il presidente dell’Assemblea legislativa dello Stato di Santa Catarina, Mauro De Nadal, ha affermato:” ringrazio per la disponibilità alla collaborazione il presidente Mancuso. Sono sicuro che quanto stiamo facendo avrà riflessi positivi per le due realtà. La valorizzazione di incontri e relazioni tra esperienze, professionalità e capacità individuali, coltivate nelle reciproche diversità dei contesti culturali italiani e brasiliani ma accumunate dall’amore per le tradizioni e per le bellezze delle nostre terre, ci consentirà di affrontare le sfide del nostro tempo per promuovere benessere e crescita sociale, ma anche intensi e proficui rapporti di amicizia”.