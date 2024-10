Elezioni Europee, i NOMI della Lega per il Collegio Sud: il Generale Vannacci capolista

Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni europee in Italia. Le forze politiche hanno avuto tempo fino a oggi per consegnare le liste con i candidati all’europarlamento che correranno alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

I loghi presentati sono in tutto 42, con tante forze politiche minori che probabilmente non sono riuscite a raccogliere entro il 1° maggio le firme necessarie per presentare la loro lista e superare il vaglio dell’Ufficio elettorale.

Elezioni europee 2024: quando si vota

Nei 27 stati membri le elezioni europee si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno. Le urne in Italia saranno aperte tra le 14 e le 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9: un vero e proprio election week-end visto che in contemporanea si svolgeranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le amministrative in 3.700 Comuni italiani (circa il 40 per cento del totale).

Di seguito la lista per il Collegio Meridionale della Lega.

Roberto Vannacci

Simona Loizzo

Valentino Grant

Roberto Marti

Aldo Patriciello

Luigi Barone

Laura Cucchiarella

Giovanna Fiume

Santo Gagliardi

Marica Grande

Francesca Magliano

Filippo Mancuso

Anna Carmela Minuto

Carmela Rescigno

Angela Russo

Dante Santoro

Joseph Splendido

Matilde Tasselli