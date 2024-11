Color Fest a Lamezia: Marta sui Tubi, Brunori Sas, Marlene Kuntz, Perturbazione ed altri artisti.

E’ indipendente, giovane e gli piace ruggire. Il palco del Color Fest è un altare immerso in 250 ettari di macchia mediterranea: i migliori nomi del panorama indipendente porgono il loro tributo alla dea Musica in un weekend al gusto di luppolo e sudore. L’anfiteatro del Parco Mitoio di Lamezia Terme (CZ), ai cui piedi sorgono le terme naturali di Caronte è solo una delle tante meraviglie nascoste della Calabria, che speriamo il Color Fest vi invogli a scoprire. L’arte al Color Fest è la padrona di casa:oltre la musica, arti visive di ogni natura saranno lì a rinfrescarvi gli occhi con un divertimento primordiale. Obiettivo del Color Fest è non solo quello di andare ad aggiungersi alla rosa delle manifestazioni dedite a tingere di vita un territorio, che sta trovando nella diffusione e produzione culturale , il proprio riscatto sociale, ma anche di diventare una genuina vetrina per la produzione artistica indipendente, tanto per i nomi affermati che per i più emergenti. Tutti i colori dell’arte aprono l’Agosto meridionale per 48 ore di puro divertimento! Nell’oasi naturale del Parco Mitoio due giorni ricchi di musica, arte e divertimento. Programma dell’evento: Day 1: 01 Agosto 2014: BRUNORI SAS – MARTA SUI TUBI Tomfool Project Djs- Fabio Nirta | Radio Bombay Day 2: 02 Agosto 2014: MARLENE KUNTZ – PERTURBAZIONE [AllMyFriendzAre] DEAD Djs- Dj Ango Unchained | Dj Iguana The Cooker APERTURA CANCELLI : 18:30 Acquista i biglietti su www.inprimafila.net