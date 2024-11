Colosso giapponese Ntt data assume oltre 300 persone al Sud per cyber security

Parte dal Sud Italia la svolta della Cyber security di Ntt Data. Il gruppo giapponese, 14 miliardi di euro di fatturato, presente in Italia dal 2011 con la sua divisione, ha deciso di investire in Calabria e nel Sud Italia alcuni milioni per creare un polo di eccellenza tecnologica e con competenze di altissimo livello.

A Cosenza è previsto il raddoppio della forza lavoro con l’assunzione nei prossimi 12 mesi di oltre 150 figure specializzate nello sviluppo e implementazione delle soluzioni di nuova generazione e legate alla sicurezza informatica. Oltre a Cosenza il piano di crescita avviato da Ntt Data prevede l’incremento della forza lavoro anche della sede di Napoli con l’ingresso di 150 unità per un totale di oltre 300 nuove assunzioni entro il 2017 nel Meridione.

Nel Sud Italia già da alcuni anni vengono progettate le applicazioni più innovative di Ntt Data, tanto che insieme a Tokio e la Silicon Valley, il capoluogo calabrese è uno dei 3 centri di ricerca e sviluppo del colosso giapponese.

Walter Ruffinoni presente all’evento EY Capri “Accelerare per competere per crescere. Creatività, innovazione, digitale” ha descritto i rischi e le prospettive della Cyber security nel mondo. Per l’ad, i dati relativi ai crimini cyber sono rilevanti e mostrano da una parte come vi sia stato un aumento degli attacchi verso le infrastrutture critiche, sempre più interconnesse, e dall’altra quanto le vulnerabilità siano legate proprio ai comportamenti dell’individuo. Un dato interessante è che il 75% degli attacchi alle aziende avviene quando i dipendenti tornano al lavoro dopo le festività.