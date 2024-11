Colpo per la Salernitana, dal Reggio 2000 arriva Domenico Nemia

Reggina calcio dal 2012 e Reggio 2000 nella stagione 2015/2016 sono le squadre reggine in cui ha militato Domenico Nemia che nei giorni scorsi ha firmato per la Salernitana. Il club campano, dopo un lungo pressing, ha avuto la meglio su altre concorrenti ed il 14 enne si è già messo a disposizione della nuova società. Nato a Vico Equense (NA), da padre reggino tifosissimo della squadra amaranto, Domenico è un ambidestro e predilige giocare esterno sinistro e destro, offensivo di centrocampo. Nel settembre del 2007 Nemia inizia la scuola calcio dalla categoria “primi calci” presso la società “S.Aniello” di Gragnano (NA) vincendo vari tornei provinciali e regionali sia a titolo personale (come miglior giocatore) che di squadra. Domenico NEMIA rimane alla scuola calcio S.Aniello, fino all’anno 2012 partecipando ai campionati nelle categorie “pulcini/esordienti”. Nel corso di questi anni viene attenzionato e seguito da osservatori di alcune società professionistiche, tra cui Juventus, Milan, Napoli, Salernitana e Reggina.

Alla fine del 2012 viene selezionato e voluto fortemente dalla Reggina Calcio iniziando il settore giovanile dalla categoria “esordienti”. Disputa in questa società i campionati “esordienti” e “giovanissimi”, allenato dal mister Dino POSILLIPO e partecipa a diversi tornei anche a livello nazionale. Rimane tesserato per la Reggina Calcio fino al giugno 2015, anno in cui la società esce dal settore professionistico e si accasa con la società sportiva “REGGIO 2000”. Voluto dal mister Vincenzo MARTINO, allenatore della categoriaAllievi Regionali cl. 1999, che crede nelle sue qualità calcistiche ed esordisce nella categoria (pur essendo tre anni di età inferiore) partecipando al relativo campionato regionale e contemporaneamente anche a quello “giovanissimi provinciali“.

Durante l’anno in corso (2016), Nemia viene selezionato nella RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI (ctg. Anni 2001/2002) per partecipare al Torneo riservato alle squadre Rappresentative delle categorie “Allievi e Giovanissimi” delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali denominato “COPPA CALABRIA PER RAPPRESENTATIVE” arrivando in finale e aggiudicandosi il relativo titolo.

Sempre nel 2016 viene chiamato in prestito da alcune società calcistiche campane per partecipare a tornei a carattere nazionale, tar cui il “Torneo delle Sirene MSC Cup” vinto dal Milan. Ed intanto resta sempre crescente l’attenzione di numerose società del calcio professionistico tra cui Milan, Sampdoria, Napoli, Cesena, Salernitana, Crotone, Catanzaro, Cosenza. Nei giorni scorsi, come detto, termina il lungo pressing della Salernitana: Domenico Nemia firma il contratto con la nuova società che milita nel campionato di calcio di serie B, si trasferisce in Campania dove si appresterà ad effettuare il campionato nazionale giovanile di lega UNDER 15 di serie A e B – stagione sportiva 2016/2017.